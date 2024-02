Με το εκσυγχρονισμένο βομβαρδιστικό Tu-160M πέταξε την Πέμπτη (22/2) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πτήση διήρκεσε περίπου 40 λεπτά ενώ ο Πούτιν εθεάθη να απογειώνεται από το Καζάν μια ημέρα αφότου επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο στην πόλη όπου κατασκευάζονται τα βομβαρδιστικά Tupolev.

To τεράστιο Tu-160M – ή αλλιώς Λευκός Κύκνος – αποτελεί βασικό τμήμα της πυρηνικής δύναμης κρούσης του Πούτιν σε μια εποχή που το Κρεμλίνο προειδοποιεί ευθέως τη Δύση για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου, αναφέρει η Daily Mail.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέβηκε σε μια σκάλα για να μπει στο εσωτερικό του αεροπλάνου και πέρασε δέκα λεπτά στο πιλοτήριο. Στη συνέχεια πήρε την απόφαση να πετάξει ο ίδιος ενώ να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη του πτήση από τότε που πέταξε με ένα Tu-160 το 2005.

Το γιγάντιο αεροπλάνο είναι μια εκσυγχρονισμένη έκδοση ενός βομβαρδιστικού της σοβιετικής εποχής, το οποίο η ΕΣΣΔ θα χρησιμοποιούσε σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου με τη Δύση για να μεταφέρει πυρηνικά όπλα σε μεγάλες αποστάσεις.

Το TU-160M μπορεί να μεταφέρει 12 πυραύλους Cruise ή 12 πυρηνικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και μπορεί να πετάξει 7.500 μίλια χωρίς στάση και δίχως επανατροφοδότηση.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Putin boards a modernised Tu-160M strategic missile carrier, today in Kazan.

Earlier, Peskov said the presidential flight would last no more than 40 minutes and that its route is a military secret.

This is the latest model of this bomber, produced at the Kazan factory.… pic.twitter.com/tMMrlt271h

— Megatron (@Megatron_ron) February 22, 2024