Με τη συμμετοχή του Πρεβεζάνου καλλιτέχνη Κώστα Καλέντζη τα εγκαίνια της Έκθεσης «Σύγχρονη Τέχνη Κορέας – Ελλάδας» στην Αθήνα

Παρουσία του Ομίλου για την UNESCO Πρέβεζας και τη συμμετοχή του Πρεβεζάνου καλλιτέχνη Κώστα Καλέντζη πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής «Σύγχρονη Τέχνη Κορέας – Ελλάδας».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, ο Όμιλος για την UNESCO Πρέβεζας είχε την τιμή και τη χαρά να παρευρεθεί στα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής Σύγχρονης Τέχνης Κορέας – Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025, στις 7:00

μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», στο Γκάζι, στην Αθήνα.

Η έκθεση, που φιλοξενεί έργα σύγχρονων εικαστικών δημιουργών από την Κορέα και την Ελλάδα, αποτελεί μια σπουδαία πολιτιστική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον διάλογο, τη φιλία και τη δημιουργική σύμπραξη μεταξύ δύο χωρών με μακραίωνη πολιτιστική παράδοση. Μέσα από τη ζωγραφική και τα σύγχρονα εικαστικά μέσα, προβάλλονται οι κοινές αξίες, τα αισθητικά ρεύματα

και οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις που ενώνουν τους δύο λαούς στο πλαίσιο του παγκόσμιου πολιτισμικού διαλόγου.

Ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια αποτέλεσε για τον Όμιλο η συμμετοχή του Πρεβεζάνου ζωγράφου κ. Κώστα Καλέντζη, ο οποίος παρουσίασε έργα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και προσωπικής έκφρασης, συμβάλλοντας με το έργο του στην ενίσχυση της πολιτιστικής σχέσης Ελλάδας – Κορέας. Η παρουσία του καλλιτέχνη ανέδειξε το πνεύμα δημιουργίας και εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική τέχνη, τιμώντας παράλληλα την ιδιαίτερη πατρίδα του, την

Πρέβεζα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη του Ομίλου για την UNESCO Πρέβεζας και ο κ.Καλέντζης είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ουσιαστική συζήτηση με τον Εξοχότατο Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, ο οποίος παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα φιλίας και συνεργασίας, με επίκεντρο τη διεύρυνση των πολιτιστικών ανταλλαγών και την ανάπτυξη κοινών δράσεων που θα αναδείξουν περαιτέρω τον ρόλο της τέχνης ως μέσου επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης των λαών.

Η παρουσία του Ομίλου στην εκδήλωση, καθώς και η ενεργός συμμετοχή του Πρεβεζάνου καλλιτέχνη, επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου για την UNESCO Πρέβεζας στην προώθηση της τέχνης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και των αξιών της UNESCO: ειρήνη, συνεργασία, δημιουργικότητα.

Ο Όμιλος εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές της έκθεσης, τους Έλληνες και Κορεάτες καλλιτέχνες, καθώς και τον Πρέσβη της Κορέας για το ενδιαφέρον και τη θετική διάθεση συνεργασίας που επέδειξε.

Με τέτοιες δράσεις, αποδεικνύεται ότι η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν παγκόσμια γλώσσα ειρήνης και αλληλοσεβασμού, υπηρετώντας τις θεμελιώδεις αρχές που η UNESCO προάγει σε ολόκληρο τον κόσμο.