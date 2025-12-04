Με τη Γιορτή του Αθλητή το Σάββατο το καλωσόρισμα για τον ημιμαραθώνιο «Μιχάλης Κούσης»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 17ου Ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης», ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει τη Γιορτή του Αθλητή το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου -οδός Α. Αναστασιάδη 1.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις αθλητών για τις σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, τιμώντας την προσπάθεια, την προσήλωση και το ήθος τους. Η «Γιορτή του Αθλητή» αποτελεί θεσμό που αναδεικνύει την αξία του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και συνδέει τη διοργάνωση με την ιστορική μορφή του Μιχάλη Κούση.

Ο Δήμος Αγρινίου σας καλεί να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας τη Γιορτή του Αθλητή, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους αθλητές της πόλης και στις επιτυχίες που προβάλλουν τον αθλητισμό.

Φωτογραφίες αρχείου