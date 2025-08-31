Με τα χρέη των ΤΟΕΒ η ΔΕΗ στους Οργανισμούς Υδάτων;

Ένας από τους λόγους της αναβλητικότητας που υπάρχει στην Κυβέρνηση, είναι το γεγονός ότι έχουν παρθεί αποφάσεις να προχωρήσουν κάποια ζητήματα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο παράλληλα γίνεται και ένα brainstorming, με αποτέλεσμα ναι μεν έχει αποφασιστεί η κατεύθυνση, αλλά οι αποφάσεις να μην μπορούν να αποτυπωθούν ακόμα σε λεπτομέρειες.

Και για να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος θα φέρω το παράδειγμα της διαχείρισης των υδάτων, όπου η σκέψη - απόφαση είναι να υπάρξει ένας Οργανισμός Διαχείρισης.

Όμως ακόμα και στη Θεσσαλία, όπου ο Οργανισμός έχει ιδρυθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν ακόμα σχηματοποιηθεί και αποσαφηνιστεί. Με αποτέλεσμα να μην είναι κανείς σε θέση να γνωρίζει πως ακριβώς το λεγόμενο «μοντέλο Θεσσαλίας» θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα –με εξαίρεση την Κρήτη- υπάρχει η ιδιαιτερότητα τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας να μην ταυτίζονται με τα όρια του υδατικού διαμερίσματος και των λεκανών απορροής όπως συμβαίνει στη Θεσσαλία.

Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο εν πολλοίς χαρακτηρίζεται από τα τρία βασικά ποτάμια, Αχελώο, Εύηνο και Μόρνο πιάνει ένα τμήμα της Ηπείρου, την Ευρυτανία, την Αιτωλοακαρνανία και τη Φωκίδα.

Ίσως το πιο σημαντικό όμως –πέρα από το χωροταξικό- είναι το πρόβλημα με τα χρέη των ΤΟΕΒ, πράγμα που αφορά περισσότερο εμάς εδώ στα δυτικά, καθώς έχουμε τα πιο υπερχρεωμένα ΤΟΕΒ της χώρας.

Εκεί λοιπόν στο πλαίσιο του brainstorming, φαίνεται ότι έχει πέσει στο τραπέζι και η ιδέα η ΔΕΗ να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των Οργανισμών Διαχείρισης Υδάτων, που θα λειτουργούν με καθεστώς ανώνυμης εταιρείας, με ποσό όσο και τα χρέη των ΤΟΕΒ της κάθε περιοχής.

Να γίνει δηλαδή κεφαλαιοποίηση του χρέους των ΤΟΕΒ, το οποίο θα μπορέσει η ΔΕΗ σταδιακά να εισπράξει μέσα από την τιμολόγηση του νερού και τη συμμετοχή της στο εταιρικό σχήμα των Οργανισμών.

Κανείς δεν γνωρίζει βέβαια τι πιθανότητες έχει κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί, καθώς όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του brainstorming και πιθανότατα να προσκρούσουν σε αντιδράσεις των ΤΟΕΒ και άλλον τοπικών φορέων που θα συμμετέχουν σε αυτούς τους Οργανισμούς.

Εφημερίδα "Συνείδηση"