Με συγκίνηση συμμετείχε ο Δήμος Μεσολογγίου στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων Σιάτιστας

Με συγκίνηση και υπερηφάνεια συμμετείχε ο Δήμος Μεσολογγίου στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων Σιάτιστας, το Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Βοΐου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις των Ελευθερίων της Σιάτιστας, στην 113η επέτειο της ομώνυμης, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Βοΐου, τιμώντας με την παρουσία του τη στενή ιστορική και πνευματική σχέση που ενώνει τους δύο τόπους.

Στις φετινές εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν έντονο «άρωμα» Μεσολογγίου, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης, Χρήστο Βούρβαχη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, η πρώτη ημέρα περιλάμβανε το δρώμενο «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το πανηγύρι τ’ Αη- Σημιού», από τον Σύλλογο Πανηγυριστών Μεσολογγίου «Ο Άη Συμιός», ενώ την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του έργου ανάπλασης της Πλατείας Εμπορίου και η μετονομασία της σε «Πλατεία Κασομούληδων».

Χαιρετίζοντας τις δύο εκδηλώσεις, ο Αντιδήμαρχος κ. Βούρβαχης εξέφρασε τη χαρά και την τιμή που νιώθει εκπροσωπώντας τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στις εκδηλώσεις του Δήμου Βοΐου και υπογράμμισε το γεγονός ότι οι δύο τόποι, αν και απέχουν γεωγραφικά: «ενώνονται βαθιά μέσα από την ίδια ψυχή του ελληνισμού — εκείνη που αντιστέκεται, που δημιουργεί, που θυμάται».

Όσον αφορά στο ιστορικό δρώμενο των Αη-Σημιωτών, τόνισε τη σημασία που έχει αυτό για τη διάδοση της παράδοσης του πανηγυριού σε όλη την Ελλάδα.

Την επόμενη ημέρα, χαιρετίζοντας την εκδήλωση μετονομασίας της πλατείας σε «Πλατεία Κασομούληδων», αναφέρθηκε στην προσφορά της οικογένειας των αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821, ενώ ιδιαίτερα στάθηκε στο πρόσωπο του Νικόλαου Κασομούλη, ο οποίος στα «Ενθυμήματά» του κατέγραψε την ιστορία της Εξόδου, σημειώνοντας ότι: «χάρη στη δική του γραφίδα, η θυσία του Μεσολογγίου έμεινε αθάνατη στη συνείδηση του Έθνους».

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Βοΐου, τους πολίτες της Σιάτιστας και όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων για τη φιλοξενία και την έμπρακτη συμβολή τους στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης.

Οι δεσμοί φιλίας, αδελφοσύνης και κοινών αξιών μεταξύ των δύο πόλεων ανανεώνονται και ενισχύονται, μεταφέροντας το φως του Μεσολογγίου — το φως της Ελευθερίας και της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας — από γενιά σε γενιά και από τόπο σε τόπο.