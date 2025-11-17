Με συγκέντρωση και πορεία τιμήθηκε στο Αγρίνιο η 52η επέτειος του Πολυτεχνείου

Με συγκέντρωση και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, τιμήθηκε στο Αγρίνιο η 52η επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας το απόγευμα της Δευτέρας είχε αντιπολεμικό χαρακτήρα και οργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου συμμετείχαν εργαζόμενοι όλων των κλάδων, άνεργοι, συνταξιούχοι και νέοι.

Οι συμμετέχοντες σταμάτησαν στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη, επί της οδού Παπαστράτου, και κατέθεσαν στεφάνια.

Στη συγκέντρωση εκπρόσωποι των φορέων αναφέρθηκαν στη σημασία του αγώνα των φοιτητών, υπογραμμίζοντας ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα, με αναφορές στα συνθήματα «ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ – ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ» και «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Στην πλατεία Δημοκρατίας μίλησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, Κώστας Παπακωνσταντίνου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Άρτεμις Κρικέλη, μέλος του ΔΣ δεκαπενταμελούς του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου και ο Γιώργος Λουκόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου ΔΕΑΠΤ.

Όπως τονίστηκε στις ομιλίες, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του ‘73, με τους δεκάδες νεκρούς, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης και σε συνδυασμό με το «έγκλημα» σε βάρος της Κύπρου, επιτάχυνε την πτώση της δικτατορίας. Τα γεγονότα με επικεφαλής τους φοιτητές και τον απλό λαό που ξεχύθηκαν στους δρόμους για ανατρέψουν το καθεστώς, μόνο ως φωτεινό παράδειγμα για τη σημασία των λαϊκών αγώνων μπορεί να προσεγγιστεί, τονίστηκε.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κάλεσμα για συνέχιση της ενεργής συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, στην εργασία, την παιδεία και την υγεία.

Δείτε φωτογραφίες: