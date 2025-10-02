Με προβλήματα η προετοιμασία του Παναιτωλικού για την Λιβαδειά - Τρεις απόντες, μία επιστροφή και ένας αμφίβολος

Με προβλήματα πραγματοποιείται για μία ακόμη εβδομάδα η προετοιμασία του Παναιτωλικού τη φορά αυτή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό την Κυριακή στην Λιβαδειά.

Προβλήματα με άλλα που ο Γιάννης Πετράκης έχει συνηθίσει πλέον να τα διαχειρίζεται, με άλλο που ξεπεράστηκε και με άλλο που προέκυψε κόντρα στον Παναθηναϊκό και παραμένει ερωτηματικό

Συγκεκριμένα για ένα ακόμη παιχνίδι ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους Σεμπάστιαν Μλάντεν, Μιγκέλ Λουίς και Απόστολο Αποστολόπουλο. Και οι τρεις τους όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμοι για μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Αντίθετα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Ρεθυμνιώτης τεχνικός θα μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Λάζαρ Κόγιτς. Ο Σέρβος μέσος ήταν για πρώτη φορά απών από την αρχή του πρωταθλήματος. Αιτία το γεγονός ότι είχε επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.

Η παρουσία του ωστόσο στην Λιβαδειά κρίνεται απαραίτητη με δεδομένο και το ερωτηματικό της ετοιμότητας του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο έμπειρος διεθνής μέσος που ζήτησε αλλαγή μετά από ένα τσίμπημα που αισθάνθηκε στη γάμπα του δεξιού του ποδιού γλίτωσε τα χειρότερα σύμφωνα και με το αποτέλεσμα του υπέρηχου που υποβλήθηκε.

Η κατάσταση όμως του Μπουχαλάκη εκτιμάται κάθε μέρα ξεχωριστά. Κι αυτό γιατί ο Πετράκης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ρισκάρει με την περίπτωσή του και στη συνέχεια να χρειαστεί να τον χάσει για κάποιο διάστημα. Πόσο δε καθώς ήδη πρόλαβε να αποδείξει το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στην ενδεκάδα του Παναιτωλικού στη διάρκεια των παιχνιδιών που έχει αγωνιστεί. Είτε ως αλλαγή είτε για πρώτη φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό και σαν βασικός.

Η τελική απόφαση για τον Μπουχαλάκη πρόκειται να ληφθεί το πρωί του Σαββάτου. Μεθαύριο δηλαδή μετά το πέρας της τελευταίας προπόνησης της προετοιμασίας και πριν η αποστολή ξεκινήσει το ταξίδι της για την Λιβαδειά και το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

