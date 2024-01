Ο πιλότος της Mercedes μοιάζει… αρκετά με τον Κίλιαν Μέρφι, με την γερμανική ομάδα να τον “τρολάρει”, δημοσιεύοντας ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφία και των δύο.

Ο Τζορτζ Ράσελ με τον Κίλιαν Μέρφι έχουν παραπάνω ομοιότητες από όσες μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο πρώτος είναι Άγγλος και ο δεύτερος Ιρλανδός, αντιπροσωπεύοντας και οι δύο το Ηνωμένο Βασίλειο με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο δε πιλότος, θεωρείτε ένας από τους καλύτερους στη Formula 1 αυτή τη στιγμή, όντας στην ελίτ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ ο ηθοποιός θεωρείται ένα από τους πιο πολυσυζητημένους στον πλανήτη. Μάλιστα, μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά “Peaky Blinders”, έκανε πάταγο με τη ταινία “Oppenheimer”.//ΓΚ

Best Actor at the 2024 Golden Globes pic.twitter.com/i4B0Tlh5fa

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 8, 2024