Με «πάσα» Σαλμά το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την αποπομπή του υφυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, ζητά από τον πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο δηλώσεις του Μάριου Σαλμά για εμπλοκή του σε επισυνδέσεις και καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (διαγραφείς από τη ΝΔ) Μάριου Σαλμά, σύμφωνα με τις οποίες, ο κ. Μυλωνάκης κάλεσε τον βουλευτή Χρήστο Μπουκόρο και τον ενημέρωσε πως δεν μπορεί να μπει στη κυβέρνηση , ιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Σαλμάς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο δελτίο του Kontra ότι ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί, γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις».

Ο Μ. Σαλμάς ανέφερε ότι πέρυσι όταν οι 11 βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ αυτών και ο κ. Μπουκώρος, ετοίμαζαν την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, ο κ.Μπουκώρος είχε εκμυστηρευτεί τα παραπάνω. «Πρέπει να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης να εξηγήσει πως γνώριζε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της Αστυνομίας» είπε χαρακτηριστικά ο Μ. Σαλμάς.

Ως επιπλέον λόγο αποπομπής του κ. Μυλωνάκη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, στην εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με την οποία ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπη.

Και το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «μετά την αποκάλυψη αυτή αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε, καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς το γεγονός ότι «γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης».

Εφημερίδα «Συνείδηση»