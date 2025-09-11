Με νέα όψη την «Οδύσσεια» το 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου για τη φετινή σχολική χρονιά

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά στο 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν το σχολικό τους κτίριο με ανανεωμένη και πιο ζωντανή μορφή.

Χάρη στη δημιουργική δουλειά της καλλιτεχνικής ομάδας #31pluscrew, οι τοίχοι του σχολείου γέμισαν χρώματα και σύγχρονα σχέδια, χαρίζοντας έναν πιο ευχάριστο και φιλικό «αέρα» στον χώρο. Η αλλαγή αυτή ανανέωσε όχι μόνο την εικόνα του κτιρίου, αλλά και τη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στις τάξεις.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αναφέρουν:

«Ευχαριστούμε τον κ. Διευθυντή του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου για την πρόσκληση ,καλή σχολική χρονιά !

#31pluscrew

Οι Σειρήνες της Οδύσσειας δεν έπαψαν ποτέ να αποπροσανατολίζουν και να παρασύρουν μακριά από τον επιδιωκόμενο προορισμό,αγνόησέ τες, ''δέσου'' γερά στο σκαρί της μάθησης και της γνώσης και προχώρα-πλεύσε προς στην δική σου Ιθάκη !»

Το 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου υποδέχθηκε λοιπόν τους μαθητές του με φρέσκια όψη, έτοιμο να φιλοξενήσει τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά με ελπίδα και αισιοδοξία.

Δείτε φωτογραφίες: