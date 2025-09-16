Με νέα όπλα στη μάχη με το γλοιοσπόριο - Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου GleoControl

Το γλοιοσπόριο (Colletotrichum spp.) καθίσταται ως μία από τις σοβαρότερες ασθένειες της ελιάς, προκαλώντας σημαντική μείωση στην ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής. Πλήττει κυρίως τους καρπούς, οδηγώντας σε σήψη και μουμιοποίησή τους, ενώ σε ευνοϊκές συνθήκες (υγρασία, ήπιες θερμοκρασίες12–25°C) η εξάπλωσή του είναι ραγδαία.

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί απώλειες άνω των 200 εκατ. €, κυρίως λόγω μειωμένης ποιότητας ελαιολάδου και εξαγωγικής δυνατότητας. Στην Αιτωλοακαρνανία, μάλιστα, οι απώλειες κάθε χρόνο είναι μεγάλες. Ορισμένες δε χρονιές, το ποσοστό των απωλειών αγγίζει το 40 ακόμη και το 50% της παραγωγής.

Η ασθένεια προσβάλλει και τα άνθη, μειώνοντας την καρπόδεση, ενώ μολύνει λανθάνοντα τους νεοσχηματισμένους καρπούς, οι οποίοι εμφανίζουν σήψη κυρίως το φθινόπωρο. Η παρουσία

προσβεβλημένων ιστών στον αγρό αποτελεί την κύρια πηγή μολύσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, οι καρποί εμφανίζουν χαρακτηριστικές κηλίδες που καλύπτονται με άφθονη ζελατινώδη μάζα που ενσωματώνει τις καρποφορίες του μύκητα, ενώ σε ξηρές συνθήκες, μουμιοποιούνται.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της ευρύτερης, διαρκούς προσπάθειας που καταβάλει για την ουσιαστική στήριξη της παραγωγής και της τοπικής οικονομίας, υλοποίησε το έργο GleoControl -«Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς» ((Μέτρο 16: Δράση 2 - Υπόμετρο 16.1- 16.2), τα ερευνητικά αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν

χθες το απόγευμα σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση στο Αγρίνιο.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ευφυούς συστήματος για την παρακολούθηση, πρόγνωση και βιώσιμη διαχείριση της ασθένειας του γλοιοσπορίου της ελιάς. Το έργο εστιάζει στην παραγωγή

επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, μέσα από την καταγραφή της επιδημιολογίας του παθογόνου σε τοπικό επίπεδο, την αξιολόγηση των πιο διαδεδομένων ποικιλιών ελιάς ως προς την ανοχή τους στην ασθένεια, τη συστηματική παρακολούθηση σε πιλοτικούς ελαιώνες, καθώς και τη δοκιμή συμβατικών και βιολογικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Με αρωγό τη μελέτη και καταγραφή των τοπικών περιβαλλοντικών δεδομένων

(από μετεωρολογικούς σταθμούς της Αιτωλοακαρνανίας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας) το GleoControl φιλοδοξεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων από τους παραγωγούς, να μειώσει

τις απώλειες και να βελτιώσει την ποιότητα και εμπορευσιμότητα του τελικού προϊόντος. Στρατηγική επιδίωξη του έργου είναι η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, τεκμηριωμένη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη φυτοπροστασία, ειδικά σε περιοχές όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Στα βασικά αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται:

▪ Περιορισμός των απωλειών λόγω γλοιοσπορίου και την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών.

▪ Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελαιοκάρπου.

▪ Προσδιορισμός των ειδών Colletotrichum και της εξάπλωσής τους στη Δυτική Ελλάδα.

▪ Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και ενδημικότητας των παθογόνων στελεχών.

▪ Αξιολόγηση χημικών και βιολογικών φυτοπροστατευτικώνμέσων, με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια και τις παρεμβάσεις χαμηλού υπολείμματος.

▪ Προσδιορισμός ανεκτικότητας ελληνικών ποικιλιών ελιάς στην ασθένεια.

▪ Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα επιστημονικά στελέχη της Ένωσης Αγρινίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κατά τη χθεσινή παρουσίαση του έργου, στη χώρα μας υπάρχουν δυο είδη του μύκητα, με κυρίαρχο, σε ποσοστό 93%, το Colletotrichum acutatum. Αυτό είναι και το πιο μολυσματικό στην Αιτωλοακαρνανία.

Παρουσιάστηκε επίσης μια σειρά από επιμέρους στοιχεία, όπως αυτά καταγράφηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος σε πιλοτικούς ελαιώνες σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρη την

Αιτωλοακαρνανία, καθώς και οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης, τόσο για τη συμβατική όσο και για τη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετική καθοδήγηση οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Συνεταιρισμός επενδύει στην έρευνα και στην

καινοτομία και συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, υλοποιώντας σειρά ανάλογων δράσεων και προγραμμάτων, πάντα με κοινό παρονομαστή τη θωράκιση της

αγροτικής παραγωγής, τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών.

Το Έργο GleoControl -«Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Δράσης 2 «Υλοποίηση του

επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Υπομέτρου 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και εθνικούς

πόρους. (M16ΣΥN2-00370).