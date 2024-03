Με μωβ εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν

Για να τιμήσει την Ημέρα της Γυναίκας κόντρα στην γαλλική ομάδα οι “πράσινοι” θα αγωνιστούν με μωβ εμφανίσεις.

Ο Παναθηναϊκός ανήμερα της σχετικής εορτής θα αγωνιστεί με μωβ φανέλες, στέλνοντας το δικό της μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Το μωβ χρώμα έχει ταυτιστεί με την προσπάθεια των γυναικών για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και αποτελεί τη… βασική απόχρωση της Παγκόσμιας Ημέρας.

