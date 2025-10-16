Με Μακρυπίδη η ανατροπή στους συνταξιούχους βουλευτές

Άρωμα Αιτωλοακαρνανίας είχε η ανατροπή που σημειώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ένωση των τέως βουλευτών. Ο τέως βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Μακρυπίδης ήρθε τρίτος σε σταυρούς και μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης εξελέγη αντιπρόεδρος της.

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μετά από πολλά χρόνια τα ηνία της Ένωσης των συνταξιούχων βουλευτών περνούν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε εφικτό, καθώς βουλευτές προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την ευρύτερη αριστερά συνέπραξαν με αυτούς του ΠΑΣΟΚ και έτσι κατάφεραν οι πασόκοι να κερδίσουν τις εκλογές. Με τη συνδρομή ίσως και κάποιων γαλάζιων «ανταρτών»…

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε αυτή τη φορά, καθώς περισσότερα από 300 μέλη της ένωσης προσήλθαν στην ψηφοφορία, ενώ σε προηγούμενες διαδικασίες δεν συμμετείχαν ούτε 100. Δείγμα του ότι αυτή τη φορά υπήρξε τεράστια κινητοποίηση προκειμένου να εκθρονιστούν οι γαλάζιοι από την Ένωση των συνταξιούχων βουλευτών.

Τώρα, αν θέλει να κάνει κάποιος συγκρίσεις στο σκηνικό των συνταξιούχων βουλευτών με την εικόνα στο πολιτικό σύστημα και δη τη δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων, αυτές είναι μάλλον αδόκιμες. Ωστόσο «σκανδαλίζει» λίγο το γεγονός ότι σε επίπεδο συνταξιούχων οι της ευρύτερης κεντροαριστεράς κατάφεραν να ομονοήσουν, εν αντιθέσει με τους ενεργεία…

Εφημερίδα «Συνείδηση»