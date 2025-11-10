Με λεωφορεία της Ένωσης Αγρινίου η μετάβαση στην Αθήνα για το συλλαλητήριο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο Τρίτη (11.11.25).

Η Ένωση απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής μέχρι το μεσημέρι (14:00) στο 2641.0.69002 ή στο 2641.0.32299, ώστε να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αγρινίου:

Κατά την ανοιχτή σύσκεψη που πραγματοποίησε πρόσφατα η ΕΘΕΑΣ, φυσικά με τη συμμετοχή του Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που

ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η διοργάνωση πανελλαδικού αγροκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, το οποίο και ορίστηκε για

αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Για τη διευκόλυνση των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής που επιθυμούν να μεταβούν στην Αθήνα και να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, η Ένωση Αγρινίου έχει μισθώσει και θα διαθέσει λεωφορείο. Η αναχώρηση θα γίνει στις 06:30 το πρωί από το χώρο στάθμευσης, πίσω από το κεντρικό κτίριο διοίκησης του Συνεταιρισμού.

Καλούνται οι παραγωγοί που επιλέγουν να μετακινηθούν μέσω της Ένωσης Αγρινίου να δηλώσουν άμεσα και έως τις 14:00 τη συμμετοχή τους στο 2641.0.69002 ή στο 2641.032299, ώστε να γίνει καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και η επιπλέον μίσθωση λεωφορείων, εφόσον χρειαστεί.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί

και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ

11 Νοεμβρίου 2025 | 12:00

ΥΠΑΑΤ – ΑΧΑΡΝΩΝ 2 – ΑΘΗΝΑ

09:00 – 11:00: Προσυγκέντρωση και Αποβίβαση Αγροτών στην Πλατεία Καραϊσκάκη

12:00: Παράσταση στο ΥΠΑΑΤ

14:00: Παράδοση Ψηφίσματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη Συντονιστική Επιτροπή

14:30: Παράδοση Ψηφίσματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη Συντονιστική Επιτροπή

15:00: Παράδοση Ψηφίσματος στον Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη, από τη Συντονιστική Επιτροπή

16:00 – 18:00: Αποχώρηση και Επιβίβαση Αγροτών, από την Πλατεία Καραϊσκάκη

Ελάτε να στηρίξουμε το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας!