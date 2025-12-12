Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η ιερά μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος στην Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ιερά μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος, του Θαυματουργού στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Επίκεντρο των εορτασμών αποτελεί κάθε χρόνο η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και η γραφική πόλη της Βόνιτσας, των οποίων ο Άγιος Σπυρίδων αποτελεί τον προστάτη και τον πολιούχο.

Το απόγευμα της παραμονής, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στην Βόνιτσα, στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκε ο δισαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και συγχοροστατούντος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο στην ιστορική πόλη της Βόνιτσας, λέγοντας ότι: «ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας είναι διακεκριμένος Ιεράρχης της Ελλαδικής Εκκλησίας, με δυναμική παρουσία στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και με πολύκαρπη πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή διακονία. Ο λόγος του είναι πάντοτε δυναμικός και επίκαιρος. Οι παρεμβάσεις του καθοδηγούν πάντοτε προς την αλήθεια και με την εμπειρία που διαθέτει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε όλες τις συνοδικές εκφράσεις της Αγίας μας Εκκλησίας».

Ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, διότι, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και επισκέφθηκε την ιστορική Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και τον παρεκάλεσε να προσφέρει στους πιστούς λόγο οικοδομής και παρακλήσεως, εκ του περισσεύματος των θεολογικών του γνώσεων και της αγαπώσης τον Κύριο καρδίας του.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κηρύσσοντας τον θείο λόγο ανέπτυξε την έννοια της φίλιας σχέσης του Αγίου Σπυρίδωνος με τον Χριστό, λαμβάνοντας αφορμή από τον ιερό υμνογράφο που χαρακτηρίζει τον Άγιο ως «τον γνήσιο φίλο του Χριστού». Αυτή η φίλια σχέση του Αγίου με τον Χριστό μας δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστούμε για να δούμε, αν έχει κάποια σχέση με κάθε μορφή, εκδήλωση και έκφανση φιλικής σχέσεως που αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων σήμερα, ανέφερε ο Σεβασμιώτατος.

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σχέσεως των Αγίων με τον Χριστό, τόνισε ότι περιέχει μέσα της μία πράξη, μία ενέργεια και ένα δεδομένο. Μέσω της ζωής, της πορείας και της διδασκαλίας τους, οι Άγιοι επιβεβαιώνουν, ότι αυτό που προσφέρουν στην Εκκλησία δεν είναι το δικό τους θέλημα, αλλά αγωνίζονται για να φανερωθεί και να εφαρμοστεί το θέλημα του Θεού στη ζωή των ανθρώπων.

Ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ανάλυσε τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους Αγίους ως φίλους του Χριστού:

Το πρώτο είναι η έμπρακτη πίστη. Οι Άγιοι βεβαιώνουν ότι είναι φίλοι του Χριστού, εκφράζοντας την πίστη τους όχι μέσα από μια εγκεφαλική κατάσταση ή έναν έντονο συναισθηματισμό, αλλά μέσα από τα έργα, τη στάση ζωής τους και τον τρόπο με τον οποίο ζουν και υπάρχουν. Η πίστη τους δεν κινείται από ιδιοτέλεια, αλλά από εμπιστοσύνη στον Χριστό, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι το μαρτύριο, τη θυσία και την προσφορά.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η αγωνιστικότητα. Οι Άγιοι αγωνίζονται για να φανερώσουν στη ζωή των ανθρώπων το πραγματικό περιεχόμενο της πίστης στο πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή, ότι ο Χριστός είναι Θεός και Άνθρωπος, και μέσω της Σάρκωσής Του, δίνει τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο να γίνει «εν Χριστώ σεσωσμένος».

Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η χρησιμότητα, η οποία έχει ως κίνητρο την αγάπη ως πράξη θυσίας και την ελευθερία ως έκφραση σεβασμού και αποδοχής.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε, ότι η εορτή των Αγίων, και εν προκειμένω του Αγίου Σπυρίδωνος, δεν είναι απλά μια ωραία ιστορία ανάμνησης, αλλά γίνεται πολιτεία, δηλαδή τρόπος ζωής και στάση ύπαρξης σε κάθε εποχή.

Μιλώντας για τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, ανέφερε ότι: Η σύγχρονη εποχή, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε αντιληφθεί ότι είναι μία εποχή πνευματικού αποπροσανατολισμού. Ο σύγχρονος άνθρωπος, δυστυχώς, γίνεται δέσμιος μιας μορφής τεχνολογίας που του αφαιρεί την ελευθερία του, του δεσμεύει τη δυνατότητα της σκέψης του και τον οδηγεί σε δρόμους που τελικά επιβεβαιώνεται, ότι είναι αδιέξοδοι στον χώρο της πνευματικής του πορείας.



Η τεχνολογία καθιστά τον άνθρωπο δέσμιο, αφαιρώντας τη δυνατότητα να θυσιαστεί για τον άλλον, με αποτέλεσμα οι νέοι κυρίως να απομονώνονται και οι σχέσεις τους να περνούν μέσα από μία μηχανή αναζήτησης. Αυτή η απομόνωση και η κατευθυνόμενη έννοια της ελευθερίας επιβεβαιώνουν τον ατομισμό, όπου ο ένας βλέπει τον άλλον όχι ως αδελφό και εικόνα του Θεού, αλλά ως εχθρό και απειλή, γεγονός που οδηγεί στη βία μέσα στην οικογένεια, στα σχολεία και στην ευρύτερη κοινωνία.

Τόνισε, επίσης, ότι ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνοκρατούμενης αντίληψης, εδραιώνεται η έννοια του δικαιωματισμού, η οποία δίνει το άλλοθι στον άνθρωπο να διεκδικεί οτιδήποτε θεωρεί ορθό και σωστό για τον εαυτό του, χωρίς θυσίες, υποχωρήσεις ή την δυνατότητα της σταυρώσεως, όπως έκανε ο Χριστός.



Το μήνυμα του Αγίου Σπυρίδωνος, κατέληξε ο Σεβασμιώτατος, είναι ένα μήνυμα σύγχρονο: Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, να αποκτήσουμε το φρόνημα, το θέλημα και τη βούληση του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο αγώνας αυτός πρέπει να οδηγήσει στο να μάθουμε να θυσιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας, αναγνωρίζοντάς τον ως εικόνα του Θεού, χωρίς να ζητάμε τίποτα για εμάς. Μόνο έτσι εκδηλώνεται η πραγματική διάσταση της αγάπης και μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει μία φίλια σχέση με τον Χριστό, ανάλογη με αυτήν του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο πνευματικός αγώνας σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, γιατί μέσω αυτού ο άνθρωπος θα καταξιωθεί και θα γίνει ο ίδιος αφορμή φανέρωσης του πνεύματος του Χριστού στη ζωή των συνανθρώπων του.



Στην ιερά ακολουθία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας κ. Αθανάσιος Κασόλας, εκπρόσωποι των δημοτικών, στρατιωτικών και λιμενικών αρχών της περιοχής και πλήθος πιστών.

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, το απόγευμα της Πέμπτης τελέσθηκε η ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού, στον οποίο χοροστάτησε, προσκεκλημένος του Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Νικόδημος, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο.

Συμμετείχαν το σύνολο του ιερού κλήρου της περιοχής, με επικεφαλής τον Πρωτοσύγκελλο, Αρχιμ. Θεόκλητο Ράπτη, καθώς επίσης και πλήθος πιστών, μεταξύ των οποίων η Βουλευτής κα Χριστίνα Σταρακά, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών.

Το πρωί της Παρασκευής 12ης Δεκεμβρίου 2025 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τελέσθηκαν η Ακολουθία του Όρθρου και η τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Συμμετείχαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος, ο Αρχιμ. Συμεών Κάτσινας, Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και πολλοί κληρικοί της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μεσολογγίου. Τους ύμνους της εορτής απέδωσαν θαυμάσια χοροί ιεροψαλτών, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Μαστροσπύρου και του Λαμπαδαρίου κ. Νικολάου Παππά.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προσφωνώντας τους προσκεκλημένους Αρχιερείς ανέφερε ότι: «συναχθήκαμε όλοι κάτω από τους θόλους του περίλαμπρου και προσφάτως ανακαινισθέντος Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού, κλήρος και λαός, για να τιμήσουμε εκείνον που τίμησε την Εκκλησία και αναδείχθηκε υπέρμαχος της πίστεως, προστάτης των χηρών και των ορφανών, τον μεγάλο και θαυματουργό Άγιο Σπυρίδωνα, Επίσκοπο Τριμυθούντος».

Παρουσιάζοντας τους Αγίους Αρχιερείς στον λαό του Θεού, ανέφερε ότι ο μεν Επίσκοπος Επιδαύρου, ο οποίος χοροστάτησε χθες στην ακολουθία του Εσπερινού, είναι βοηθός Επίσκοπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. κ. Ιερωνύμου, έλκει την καταγωγή του από την Αιτωλοακαρνανία και αποτελεί γέννημα και θρέμμα της Ενορίας της Ματαράγκας Μακρυνείας. Για τον προεξάρχοντα της λατρευτικής συνάξεως, Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, τόνισε ότι διακρίνεται για την θεολογική του κατάρτιση και την δυναμική του παρουσία στα διορθόδοξα και διαχριστιανικά ζητήματα και θέματα.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά και τους δύο Αρχιερείς, γιατί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να είναι συνεορταστές στην ιερά πανήγυρη του πολιούχου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο οποίος χαρακτήρισε τον Άγιο Σπυρίδωνα ως το φως της οικουμένης. «Ο Υμνωδός της Εκκλησίας μας χαρακτήρισε τον Άγιο ως το πρόσωπο εκείνο, που μέσα από την διδασκαλία των λόγων του, αλλά και μέσα από την παρουσία και τη δράση του στην κοινωνία της εποχής του ήταν αυτός, ο οποίος εξέφραζε, έδειχνε και παρουσίαζε ενεργά και έμπρακτα στη ζωή των συνανθρώπων του την ελπίδα του φωτός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σεβασμιώτατος εξήγησε, ότι οι άγιοι είναι το φως του κόσμου, τα πρόσωπα εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο την ελπίδα «ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα και να δει το μέλλον με μία άλλη προοπτική και μια άλλη δυναμική».

Ο Άγιος Σπυρίδων κατέστη φως του κόσμου, αποδεικνύοντας την σταθερότητα της πίστης του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επίσης κατέστη το πρόσωπο εκείνο, το οποίο αναδείχθηκε αρωγός, βοηθός και συμπαραστάτης σε όλους τους ανθρώπους της εποχής του που είχαν ανάγκη της συμπαράστασης και της κατανόησης από τον Ποιμένα και Διδάσκαλό τους για να επιλύσουν τα υλικά και πνευματικά προβλήματά τους. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες που τον κατέστησαν άνθρωπο του φωτός και όχι του σκότους: η εμπέδωση της πίστης στον Ιησού Χριστό και η ανιδιοτελής και ανυπόκριτη αγάπη απέναντι στον κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας υπογράμμισε την αξία της ανιδιοτέλειας και της ανυποκρισίας, δηλώνοντας ότι «η διάθεση την οποία έχουμε να θυσιάσουμε τα δικά μας κεκτημένα για να μπορέσει να ζήσει ο συνάνθρωπός μας» είναι το κίνητρο της αγάπης. Σημείωσε, ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα οι πάντες βρίσκονται σε μια αναστάτωση, όλα χαρακτηρίζονται από μια δυναμική μεταβλητότητα που δεν δίνουν ελπίδα στον άνθρωπο, αλλά του δημιουργούν ανασφάλεια. Οι πόλεμοι, οι συρράξεις και η εφαρμογή της βίας δημιουργούν σκότος και έλλειψη ελπίδας. «Μόνο όταν μάθουμε, αγαπητοί μου αδελφοί να θυσιάζουμε τα δικά μας κεκτημένα για τη ζωή των συνανθρώπων μας, τότε θα μπορέσουμε και εμείς να καταστούμε στο χώρο όπου δραστηριοποιούμεθα φως του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η ζωή αποκτά περιεχόμενο, όταν μοιράζεται και δεν εγκλωβίζεται στα στενά όρια του ατομισμού.

Ολοκληρώνοντας, το κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος τόνισε, ότι «εάν αναζητούμε πραγματικά και εμείς να είμαστε φως του κόσμου, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, θα πρέπει να ακολουθήσουμε «τοις ίχνεσι αυτού». Να εδραιωνόμαστε στην πίστη μας. Μια πίστη, η οποία απαιτεί την έμπρακτη εφαρμογή της. Η έμπρακτη εφαρμογή της πίστεως δεν είναι απλά να την επαναλαμβάνουμε με τα λόγια μας, αλλά να την πραγματώνουμε μέσα από τη ζωή μας, μέσα από πράξεις τέτοιες που να επιβεβαιώνουμε, ότι ο άλλος για εμάς είναι εικόνα του Θεού».

Ακολούθησε η πάνδημη λιτάνευση της ιεράς Εικόνος του Αγίου Σπυρίδωνος στους κεντρικούς δρόμους της Ιεράς Πόλεως. Συμμετείχαν ο Ιερός Κλήρος, Στρατιωτικό Άγημα του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, οι τρεις Φιλαρμονικές του Μεσολογγίου, αντιπροσωπείες των πολιτιστικών συλλόγων και των σχολείων, οι τοπικές αρχές και ο πιστός λαός, ενώ στην κεντρική πλατεία τελέσθηκε δέηση και αρτοκλασία.

Κατά την προσφώνησή του ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ευχαρίστησε με θερμούς λόγους τους Αγίους Αρχιερείς που λάμπρυναν με την παρουσία τους την ιερά πανήγυρη του πολιούχου και προστάτου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Συνεχάρη και ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους όλους τους Κληρικούς, τους καλλικέλαδους χορούς των ιεροψαλτών, το στρατιωτικό άγημα, τα μέλη των τριών φιλαρμονικών, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπροσώπους των δημοτικών, περιφερειακών και στρατιωτικών αρχών και όλο τον ευλογημένο λαό του Θεού.

Αναφερόμενος στις Εορτές Εξόδου, που εκκινούν κάθε χρόνο από αυτήν την κεντρική πλατεία της Ιεράς Πόλεως, είπε: «Οι κάτοικοι της ενδόξου και κατά πάντα Ιεράς αυτής Πόλεως, οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι νεότεροι, οι οποίοι μέσα στα σπίτια τους φυλάσσουν τα τιμαλφέστατα κειμήλια του ενδόξου αγώνος των προγόνων τους, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων κάθε έτους, ενδύονται τις παραδοσιακές τους στολές και τα λιτανεύουν στους κεντρικούς δρόμους της Ιεράς Πόλεως. Λιτανεύουν μία ανάμνηση, η οποία είναι τόσο ζωντανή και η οποία μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και διατηρεί έτσι άσβεστη την μνήμη της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου».

Ολοκληρώνοντας, παρεκάλεσε τους Αγίους Αρχιερείς να ευλογήσουν τον λαό του Θεού, που συμμετείχε στην Ιερά Λιτανεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δίνουν τον δικό τους αγώνα στα μπλόκα των εθνικών οδών, λέγοντας: «Ευλογήστε, σας παρακαλώ, έστω και εκ του μακρόθεν, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δίνουν αυτή τη στιγμή στα μπλόκα των εθνικών οδών και ιδιαιτέρως εδώ, κοντά μας στην Ιόνια οδό, τον δικό τους αγώνα για τα δικαιώματά τους. Οφείλουμε να συμπαρασταθούμε στον δίκαιο αγώνα τους, διότι τί άλλο μπορεί να προσδοκά αυτός ο τόπος, παρά μόνο αυτοί οι βιοπαλαιστές που ποτίζουν την γη της Αιτωλοακαρνανίας με τον ιδρώτα του κόπου και του μόχθου τους να συνεχίσουν να είναι η κύρια πηγή ανάπτυξης της περιοχής μας».

Τέλος, ευχήθηκε το επετειακό έτος 2026 που σε λίγο θα ξεκινήσει και θα εορτάσουμε την συμπλήρωση των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, όλοι μαζί, ενωμένοι, συμπορευόμενοι και συνεργαζόμενοι να μεταφέρουμε στα μήκη και στα πλάτη της Οικουμένης το διαχρονικό μήνυμα που εκπέμπει το Ιερό Μεσολόγγι, ότι όποιος πράγματι αγαπά την Πατρίδα και τον Θεό, αξίζει να θυσιαστεί γι’ αυτά τα δύο ιδανικά.

Στην Θεία Λειτουργία και την Ιερά Λιτανεία συμμετείχαν ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Μίλτος Ζαμπάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, Πολιτευτές, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Μεσολογγίου, Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Παντελεήμων Μπερτσιάς, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διευθύνσεως Αιτωλίας κ. Παναγιώτης Κυρίτσης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας κ. Ευστράτιος Πετράκης, ο Λιμενάρχης Μεσολογγίου Αντιπλοίαρχος (ΛΣ) κ. Νεκτάριος Μελιάδης, εκπρόσωποι των Περιφερειακών, Δημοτικών και λοιπών αρχών της περιοχής.

