Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Πολιτικά Νέα
Πολιτικά Νέα

Mε κορονοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Με κορωνοϊό διαγνώστηκε την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η συμμετοχή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα και είναι από το πρωί στο γραφείο του.

Το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει κανονικά με μάσκα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, καθώς η εκδήλωση θα είναι σε ανοικτό χώρο.

Να σημειωθεί ότι, στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθεί μεταξύ άλλων η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Λατινοπούλου: «Να απολυθούν τα σκουπίδια οι εκπαιδευτικοί που είναι ενάντια των εθνικών μας...

Πολάκης: «Ουστ διεφθαρμένοι! Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου»

Αγρίνιο: Πρόταση Κώστα Πιστιόλα για συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα κομποστοποίησης

Εκτεταμένο μπλακ άουτ σε Μύτικα, Κανδήλα και Αρχοντοχώρι – Πυρκαγιά σε μετασχηματιστή του...

Θεοδώρα Τζάκρη: Για ποιο λόγο είναι έξαλλη με τον Στέφανο Κασσελάκη;

Ρουβίκωνας: Επίθεση με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα για τον...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.