Mε κορονοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο

Με κορωνοϊό διαγνώστηκε την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η συμμετοχή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα και είναι από το πρωί στο γραφείο του.

Το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει κανονικά με μάσκα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, καθώς η εκδήλωση θα είναι σε ανοικτό χώρο.

Να σημειωθεί ότι, στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθεί μεταξύ άλλων η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi