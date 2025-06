Με κορωνοϊό και πυρετό ο Άδωνις Γεωργιάδης - Συνεχίζει τα καθήκοντά του από το σπίτι

Με κορωνοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχίζει τα καθήκοντά του από το σπίτι, λόγω υψηλού πυρετού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα, συμμετείχε διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνέδριο για ένα ανθεκτικό, καινοτόμο και δίκαιο σύστημα υγείας.

Στο 2ο ΣΦΕΕ Summit, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), με τίτλο «Delivering Value in an Evolving Landscape», συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Ο υπουργός επέλεξε διαδικτυακά να δώσει το «παρών» σε ένα συνέδριο που εστίασε στο βιώσιμο ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, που προάγει τη δημόσια υγεία και τις καινοτομίες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη αλλά και τις αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της υγείας, της πολιτικής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας συναντήθηκαν με στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων προκλήσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την ανάδειξη ρεαλιστικών λύσεων για ένα βιώσιμο φαρμακευτικό πλαίσιο.

Πηγή: parapolitika.gr