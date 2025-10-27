Με κάθε λαμπρότητα η Βαλμάδα ορεινού Βάλτου τίμησε τον προστάτη της Άγιο Δημήτριο.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βαλμάδας Βάλτου, με παρουσία πλήθους πιστών από τα κοντινά χωριά και τους οικισμούς.

Παρά τις φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες (συννεφιά, ψιλόβροχο και σχετικά χαμηλή ορατότητα λόγω ομίχλης), πολύς κόσμος παρευρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό. Ίσως μάλιστα να είναι και ο περισσότερος εδώ και πολλά χρόνια!

Πέρα από τους ελάχιστους μονίμους κατοίκους της Βαλμάδας (4 ψυχές όλες κι όλες), πολλοί ήταν οι πιστοί που ήρθαν από τα κοντινά χωριά και οικισμούς, όπως το Θεριακήσι και η Φλωριάδα.

Πολλοί όμως ήταν και οι προερχόμενοι από το Μενίδι με καταγωγή από την Βαλμάδα, αλλά και κόσμος από Αγρίνιο, Κομπότι, Αμφιλοχία.

Εντύπωση (μόνο ευχάριστη) προκάλεσε και το ότι μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και πολλοί νέοι και οικογένειες με τα παιδιά τους.

Ιερούργησε ο εφημέριος Βαλμάδας π. Ευστάθιος Καραδήμας, ενώ το αναλόγιο πλαισίωσαν οι κ.κ. Νίκος Λιάκος, Σπύρος Ρεγκούτας και Νίκος Τσώνος.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν καφές, άρτος, κουλουράκια, τυροπιτάκια, γλυκίσματα και νερό, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού (δίπλα από αυτόν).

Μάλιστα, η γιορτινή και χαρούμενη διάθεση ήταν τέτοια που αρκετοί έσυραν το χορό συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών και ολίγον από τσίπουρο και ούζο, χωρίς όμως να υπάρξει απολύτως καμία υπερβολή. Απλά και μόνο για το καλό και για την παρέα, που ήταν και εκεί μεγάλη.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες.

Δείτε τα βίντεο:

1) Θεία Λειτουργία

2) Μικρό γλέντι με παραδοσιακή μουσική

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: valmada.blogspot.com