Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, 2025
Με καταλήψεις στο πλευρό των αγροτών μαθητές του Αγρινίου – Ποια σχολεία δεν λειτουργούν

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Καταλήψεις σε Λύκεια αλλά και Γυμνάσια βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (11.12.25) στο Αγρίνιο σε ένδειξη αλληλεγγύης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πρόκειται για μια κίνηση στήριξης προς τις οικογένειές μας που βρίσκονται στα μπλόκα, εξηγούν οι μαθητές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατάληψη βρίσκονται: το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου, το 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου και αυτό της Νεάπολης, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ και τα Γενικά Λύκεια 1ο και 4ο.

Στο 2ο ΕΠΑΛ οι μαθητές τοποθέτησαν πανό στην κεντρική πόρτα του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο αναφέραν ότι στηρίζουν τους αγρότες ενώ έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια (εκτός κάδου).

