Με καταγωγή από την Μακρυνεία ο άτυχος 24χρονος, θύμα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα

Ο άτυχος 24χρονος, θύμα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα, που έχει καταγωγή από τις Παπαδάτες Μακρυνείας, σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδερφής του και της συντρόφου του.

Η τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος δράστης του θανατηφόρου τροχαίου, παρέσυρε τον 24χρονο και τα άλλα τρία άτομα, τη στιγμή που κατέβαζαν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός ΙΧ, που ήταν παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.

Λίγο νωρίτερα, ο 29χρονος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, είχε πέσει πάνω σε ένα ακόμη αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο αυτό να ανακόψει τη φονική πορεία του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δράστης είχε πρωταγωνιστήσει σε τροχαίο ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς κατά το παρελθόν, και συγκεκριμένα το 2020, ενώ είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά.

Οι γιατροί τού πήραν και δείγμα αίματος, ώστε από τις τοξικολογικές εξετάσεις να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, ήταν αρνητικό.

Ο 29χρονος έλαβε Εξιτήριο από το Νοσοκομείο και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Συγκλονίζει η τραγωδία με το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11), στην περιοχή της Λούτσας, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Πώς έγινε η τραγωδία

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο οδηγός ενός ΙΧ κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε ένα αυτοκίνητο, που μόλις έχει παρκάρει, και κάποιοι κατέβαζαν πράγματα από αυτό.

Νεκρός ένας 24χρονος

Ένας 24χρονος που είχε βγει από το αυτοκίνητο και στεκόταν όρθιος στο πορτμπαγκάζ για να πάρει πράγματα, εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο, χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο και βρίσκει ακαριαίο θάνατο, ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του. Ο άτυχος νέος είχε γυρίσει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν, για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς θα έπαιρνε το Πτυχίο της. Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που θα ορκιζόταν αύριο.

Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο

Το σοκ από το φριχτό τροχαίο δυστύχημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από βίντεο-ντοκουμέντο. Σε αυτό, διακρίνεται το μπλε Ι.Χ. να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σε ένα σταθμευμένο ασημί αμάξι και σε μία κολόνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο Ι.Χ. στο οποίο ήταν το 24χρονο θύμα, η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Από το τροχαίο δυστύχημα παραμένει στο ΚΑΤ μη διασωληνωμένη η 25χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου αποχώρησαν με ελαφρά τραύματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Δεν δικαιολογείται η ταχύτητα του ΙΧ στον συγκεκριμένο δρόμο

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταχύτητα του Ι.Χ. δεν δικαιολογείται στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα. Ο 29χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, καθώς ήταν ελαφρά τραυματίας και δεν του έγινε αλκοτέστ. Από τις αιματολογικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί πλέον αν υπήρχε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έχει ήδη παραβιάσει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός», λέει ο θείος του 24χρονου

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις του θείου του άτυχου 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φριχτό τροχαίο λέγοντας ότι «Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε (ο οδηγός) με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους».

«Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του», σημειώνει χαρακτηριστικά. «Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο αν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «από ό,τι έχουν καταλάβει».

zougla.gr με πληροφορίες από ΕΡΤ