Με κάνναβη σε μορφή “πάστας” συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιόνια Οδό στην περιοχή του Αγρινίου

Με ακατέργαστή κάνναβη, αλλά και με κατεργασμένη, σε μορφή “πάστας”, συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιόνια Οδό στην περιοχή του Αγρινίου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Ακαρνανίας (Αγρινίου)

Ειδικότερα, το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10.00, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Ακαρνανίας συνέλαβαν σε γενόμενο έλεγχο στην περιοχή του Αγρινίου, στην Ιόνια Οδό, δύο νεαρούς, έναν 30χρονο συγκεκριμένα και έναν 32χρονο, με κάνναβη. Οι δύο νεαροί έφεραν μαζί τους και κατεργασμένη και ακατέργαστη κάνναβη. Είχαν 5,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 2 γραμμάρια κατεργασμένης σε μορφή “πάστας”.

Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.