Με ήπιο καιρό ξεκινά η εβδομάδα - Ενισχύονται οι άνεμοι

Η νέα βδομάδα θα κυλήσει με ήπιο καιρό, με εξαίρεση προς τα μέσα της, όπου θα ενισχυθούν πρόσκαιρα οι άνεμοι στο Αιγαίο, ενώ προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και ζέστη στο τέλος της.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις από την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ και πιθανόν να ενισχυθούν λίγο περισσότερο την Πέμπτη, χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ.

«Πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχές

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Κρήτη, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία

Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας

Στα νότια χθες οι πιο υψηλές θερμοκρασίες

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα την Κυριακή 24/08, στα νότια της χώρας με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 36°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λίνδο στους 35.7 °C.

Σύμφωνα με το σύνολο των διαθέσιμων προγνωστικών σεναρίων, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας η οποία μέχρι τις 27/08 θα κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Ο καιρός σήμερα

Θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.

protothema.gr