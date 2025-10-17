Με ιερή κατάνυξη ξεκίνησε η νέα χρονιά στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου και Μεσολογγίου

Με ιερή κατάνυξη και ευλογία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου και Μεσολογγίου, της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Την Ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός. Ο Σεβασμιώτατος το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» και το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, τέλεσε τον Αγιασμό στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Μεσολογγίου «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης». Συμμετείχαν οι Διευθυντές των Σχολών, το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές που γράφτηκαν στο πρώτο έτος φοίτησης.

Μετά τον Αγιασμό ο Διευθυντής της Σχολής Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Καντάνης και στη Σχολή Μεσολογγίου ο Καθηγητής, Πρωτοπρ. Νικόλαος Σταμάτης, εκ μέρους του Διευθυντή κ. Νεκτάριου Δροσοπαναγιώτη και των καθηγητών, καλωσόρισαν τους νέους μαθητές, ευχήθηκαν καλή διδακτική χρονιά και ευχαρίστησαν τον Ποιμενάρχη μας για τη στήριξη και το ενδιαφέρον του για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε και συνεχάρη τους Διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό για το έργο τους και αναφέρθηκε στη λειτουργία κάθε Σχολής, τονίζοντας ότι: «η κάθε Σχολή αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες, τα αγόρια και τα κορίτσια, τους άντρες και τις γυναίκες, τους νέους και τους ηλικιωμένους. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν όχι μια απλή τέχνη, αλλά μια ιερή τέχνη».

Εξηγώντας γιατί η τέχνη της βυζαντινής μουσικής θεωρείται ιερή τέχνη ανέφερε: «Όσοι σπουδάζουν αυτή την τέχνη καλούνται να μιμηθούν τους αγγέλους.

Η πρώτη ψαλμωδία, παιδιά μου, συνέβη στον ουρανό και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η ουράνια ψαλμωδία. Έργο των αγγέλων δεν είναι μόνο να διακονούν τον Θεό, να μεταφέρουν το μήνυμά Του στη γη και να προστατεύουν τους ανθρώπους. Οιάγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα “εις διακονίαν αποστελλόμενα”, που σημαίνει, ότι έργο τους είναι η ακατάπαυστη υμνωδία και η ασίγητη δοξολογία στον Θρόνο του Τρισαγίου Θεού.

Αυτό που ψάλλαμε πριν, το “Άγιος ο Θεός” είναι ο κατ’ εξοχήν αγγελικός ύμνος. Άρα, λοιπόν, είναι ιερή η τέχνη της βυζαντινής μουσικής, διότι αυτό που οι άγγελοι ψάλλουν στον ουρανό, οι άνθρωποι το ψάλλουμε στη γη και με τον τρόπο αυτό μιμούμαστε τους αγγέλους και συλλειτουργούμε μαζί τους στη Θεία Λειτουργία, όπου μυριάδες αγγέλων και χιλιάδες αρχαγγέλων παρίστανται με έναν αόρατο τρόπο.

Η τέχνη όμως της βυζαντινής μουσικής είναι ιερή, γιατί έχει σκοπό να διακονήσει το σημαντικότερο στοιχείο της εκκλησιαστικής μας ζωής, που είναι η Θεία Λατρεία.

Η Εκκλησία φανερώνεται στον κόσμο με τα μυστήριά της, με την λειτουργική της ζωή, με το πλήθος των ακολουθιών της. Αυτή είναι η πεμπτουσία της εκκλησιαστικής μας ζωής. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία αγιάζει τον άνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον κόσμο και τον μεταποιεί σε έναν επίγειο παράδεισο. Αυτή, λοιπόν, η τέχνη της βυζαντινής μουσικής διακονεί την μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Έργο, λοιπόν, όλων όσοι μαθαίνουν την βυζαντινή μουσική δεν είναι απλά να αποκτήσουν μια ακαδημαϊκού επιπέδου γνώση, αλλά να γίνουν συλλειτουργοί του ιερέως και να συνεπιτελούν μαζί του τα μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες.

Και, επίσης, ονομάζεται ιερή τέχνη, διότι μας την παρέδωσαν άγιες μορφές της Εκκλησίας μας. Αυτά που θα μάθετε εσείς, τα έγραψαν και τα μελοποίησαν μεγάλες ασκητικές και πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας πριν από χιλιάδες χρόνια και μάλιστα αυτό έγινε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Άρα, λοιπόν, συνεχίζουμε το έργο αυτών των μεγάλων αγίων μελωδών. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε στην ιερότητα του περιεχομένου αυτής της τέχνης.

Υπάρχει, όμως, και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η τέχνη αυτή θεωρείται ιερή. Λειτουργεί μέσα στην ψυχή μας με σκοπό να μας ενώσει με τον Θεό. Είναι πολλοί οι τρόποι που μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Ένας από αυτούς είναι η προσευχή και η ψαλμωδία. Με τον τρόπο αυτό η ψυχή μας ομοιάζει με το θυμίαμα.

Όταν ψάλουμε, όταν αποδίδουμε τους ύμνους της Εκκλησίας γινόμαστε και εμείς όπως το θυμίαμα∙ ανεβαίνουμε προς τον ουρανό. Με τη δύναμη της προσευχής φτάνουμε μέχρι τον Θρόνο της μεγαλωσύνης του Θεού. Και όταν η καρδιά μας είναι καθαρή, αυτή η προσευχή ευωδιάζει σαν το θυμίαμα και ευαρεστείται ο Θεός από προσευχομένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αγνότητα, καθαρότητα καρδίας, ψυχής και διάνοιας. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να ψάλλουμε, όταν είμαστε σε ταραχή. Δεν μπορούμε να μάθουμε τη βυζαντινή μουσική, όταν ο νους μας είναι διασπασμένος.

Πρέπει να είμαστε ψυχή τε και σώματι δοσμένοι και αφιερωμένοι σε αυτή. Καταλήγοντας, ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε τους μαθητές γιατί επέλεξαν να σπουδάσουν την ιερή τέχνη των αγγέλων, ευχαρίστησε τους γονείς των μαθητών, γιατί τους προέτρεψαν να εγγραφούν στις Σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως, τους Διευθυντές, όλο το διδακτικό προσωπικό και όλους όσοι συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών και ευχήθηκε καλή και ευλογημένη εκπαιδευτική χρονιά.

