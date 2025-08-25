Με επιτυχία το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» σε Αστακό και Ναύπακτο

Με πολύ όμορφες εκδηλώσεις συνεχίστηκε το «ταξίδι» του 51ου  Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στην Αιτωλοακαρνανία, με δύο «στάσεις» την Παρασκευή και το Σάββατο,  σε Αστακό και Ναύπακτο αντίστοιχα.
Το σύνθημα του Φεστιβάλ «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!», έστειλε αισιόδοξο μήνυμα μπροστά στην κορύφωση των εκδηλώσεων για το νομό στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Αγρίνιο.

Στον Αστακό, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο, μέλος της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, ενώ το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων κέρδισε και το αντιπολεμικό δρώμενο, με επίκαιρα μηνύματα για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, σε επιμέλεια του Λάμπρου Πιτσούλια. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία από το συγκρότημα «Συνεπιβάτες».

Το Σάββατο έγιναν οι εκδηλώσεις στη Ναύπακτο. Πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Ανδρέα Ζάγκα μέλος του ΓΠ του ΣΠ Δυτικής Ελλάδας της ΚΝΕ και γραμματέας του ΤΣ Αιτωλοακαρνανίας. Ακολούθησε λαϊκό – ρεμπέτικο γλέντι μέχρι αργά, με τους Σωτήρη Γκεβεντζέ, Νεκτάριο Αποστολιώτη, Σάμι Αλ Σάλεμ, Χριστίνα Κορκοντζέλου.

25 Αυγ 2025

Ετικέτες: Αστακος, Ναύπακτος, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

