Με επιτυχία τα εγκαίνια της 2ης Αγροτικής Έκθεσης «ΑgreAmfi» στην Αμφιλοχία

Με επιτυχία και με ένα δυνατό μήνυμα στήριξης της τοπικής παραγωγής πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια της 2ης Αγροτικής Έκθεσης «ΑgreAmfi» στο Λιμάνι Αμφιλοχίας

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Δημάρχου Αμφιλοχίας Σάκη Τορουνίδη, του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής, Θανάση Παπαθανάση, της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Κατσακιώρη, της επί σειρά ετών Προέδρου του ΕΟΤ, πρ. Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Άντζελας Γκερέκου, του Προέδρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γιώργου Τσιχριτζή, της Αρμόδιας Αντιδημάρχου Ειρήνης Φίλου, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπων φορέων.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αν θες να πυροδοτήσεις την τοπική ανάπτυξη πρέπει να συνδυάσεις την τοπική σου παραγωγή, τη μεταποίηση, με τον τουρισμό σου, και το πολιτιστικό σου δυναμικό. Οργανώνουμε κι ενισχύουμε τα πολιτιστικά μας δρώμενα. Ανανεώνουμε διοργανώσεις ετών. Δημιουργούμε επιλογές στους επισκέπτες. Φέρνουμε μπροστά την πρωτογενή παραγωγή. Με συνεργασία. Μεράκι. Νοιάξιμο. Δεν θα είχαμε τίποτα όμως χωρίς τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τους τοπικούς επιχειρηματίες, κάθε έναν και κάθε μία που εργάζεται εδώ, μοχθεί καθημερινά, με κόπο και μεράκι για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Σε αυτούς είναι πρωτίστως αφιερωμένη η Έκθεσή μας.»

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους παρευρισκόμενους και ακολούθως πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο περίπτερο του Δήμου Αμφιλοχίας μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ο τόπος, τα σημεία ενδιαφέροντος και οι δράσεις του Δήμου και στα περίπτερα των εκπροσώπων τοπικών επιχειρήσεων από τον γεωργικό, κτηνοτροφικό και διατροφικό τομέα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν χορευτικά δρώμενα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεχρινιάς «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και από τον Σύλλογο Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς», με το μουσικό συγκρότημα «Aiora Project» να καλωσορίζει τους επισκέπτες με ξεχωριστές μουσικές μελωδίες. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη γαστρονομική εκδήλωση «Παραδοσιακές Γεύσεις» με επίκεντρο τα παραδοσιακά προϊόντα και τοπικές συνταγές.

Η Αγροτική Έκθεση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο Λιμάνι της Αμφιλοχίας. Καλούμε όλες και όλους να την επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά τα τοπικά προϊόντα της Αμφιλοχίας και τους ανθρώπους που στηρίζουν την τοπική οικονομία.