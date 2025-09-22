Με επιτυχία ο διαγωνισμός καινοτομίας Falling Walls Lab Greece DAAD-ΕΑΠ - Νικητής ο Παναγιώτης Μπούτος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός καινοτομίας Falling Walls Lab Greece στις 19 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα.

Το Falling Walls Lab είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα για φοιτητές και νέους επαγγελματίες από όλους τους κλάδους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε μέσα μόλις τρία λεπτά.

Ο νικητής του ελληνικού Lab Παναγιώτης Μπούτος θα συμμετάσχει στον παγκόσμιο τελικό

που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 7 Νοεμβρίου και να διαγωνιστεί ανάμεσα σε

φιναλίστ από 100 περίπου χώρες.

Στη συναρπαστική διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε φιναλίστ με πρωτοποριακές ιδέες που αφορούσαν εκτός των άλλων τομείς της ιατρικής, της τεχνητής νοημοσύνης, των παιδαγωγικών συμμετείχαν οι παρακάτω ειδήμονες ως μέλη της κριτικής επιτροπής: Βαρβάρα Βασιλάκη, Οικονομολόγος - Επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δημόκριτου, Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Δ.Σ και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, η Δρ Χρυσή Καραπαναγιώτη, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών,o Χρήστος Παναγόπουλος Δημοσιογράφος τ. Πρόεδρος της ΕΡΤ και τ. Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΚΑΙ και ο Dr. Ilja Nothnagel, Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Οι κριτές διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των παρουσιάσεων και στην επιλογή του νικητή.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Πρύτανης του ΕΑΠ Μανώλης Κουτούζης

ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Γενικός

Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δρ. Τάσος Γαϊτάνης, η Bettina Beywl, εκπρόσωπος

του Πολιτιστικού Τομέα της Γερμανικής Πρεσβείας και η Βασιλική Φρέντζου, διευθύντρια

της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών Ελλάδος (DAAD).

Πριν το διαγωνιστικό μέρος έλαβε χώρα συζήτηση σε μορφή πάνελ πάνω στο θέμα του επιπέδου καινοτομίας στην ελληνική έρευνα και ανώτατη εκπαίδευση με συμμετέχοντες την Πρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ομότιμη Καθηγήτρια Βάσω Κιντή, τον Πρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ Δρ. Γεώργιο Νούνεση και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Καθηγητή Βασίλειο Λουκόπουλο, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο πρώην Πρόεδρος του ΕΑΠ και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.

Η κριτική επιτροπή επέλεξε τρείς κατά σειρά εργασίες-παρουσιάσεις

1. Panagiotis Boutos – Breaking the wall of the Untreated

2. Oleksii Yaremenko – Breaking the wall of Cancer Immunotherapy

3. Errika Sylai - Breaking the wall of Chronic Lymphocytic Leukemia

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).