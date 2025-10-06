Με επιτυχία και ζωντάνια η Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ορεινής Ναυπακτίας

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή συμμετοχή του κοινού ολοκληρώθηκε η Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ορεινής Ναυπακτίας, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024.

Η εκδήλωση, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα φθινοπωρινά δρώμενα της περιοχής, προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών – φοιτητές, κατοίκους και ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας – οι οποίοι απόλαυσαν μια αυθεντική εμπειρία παράδοσης, γεύσεων και φιλοξενίας μέσα στο καταπράσινο τοπίο της ορεινής Ναυπακτίας.

Η Γιορτή Κάστανου εξελίχθηκε σε ένα γνήσιο γαστρονομικό και πολιτιστικό πανηγύρι, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν:

Φρεσκοψημένα κάστανα από την πλούσια παραγωγή της περιοχής,

Αρωματικό τοπικό τσίπουρο, που συνέβαλε στο γιορτινό κλίμα,

Παραδοσιακά εδέσματα και γλυκά του κουταλιού (κάστανο, καρυδάκι, κεράσι), που αναδεικνύουν την αγροδιατροφική ταυτότητα του τόπου,

Και πεζοπορικές διαδρομές στα καστανοδάση και το ελατόδασος, που χάρισαν μοναδικές εικόνες στους λάτρεις της φύσης.

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, με μουσική, χορό και αστείρευτο κέφι από νέους μουσικούς και συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια ζεστή και αυθεντική ατμόσφαιρα κοινότητας.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, κ. Γιώργος Κοτσιώτας, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που ένα χωριό πέντε κατοίκων κατακλύστηκε από τόσο πολύ κόσμο. Ο Άγιος Δημήτριος έδειξε για άλλη μια φορά το πνεύμα της φιλοξενίας του, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία. Η γιορτή αυτή έχει γίνει θεσμός που προβάλλει τον τόπο μας, τον πολιτισμό μας και την εξαιρετική ποιότητα του καστάνου μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές και τους φορείς για τη σημαντική συμβολή τους.»

Η επιτυχία της φετινής Γιορτής Κάστανου υπογραμμίζει τη σημασία της ανάδειξης της αγροδιατροφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το ραντεβού ανανεώνεται για του χρόνου, με την υπόσχεση μιας ακόμη πιο πλούσιας καιδημιουργικής διοργάνωσης!

Την εκδήλωση συντόνισε η κα. Παρθενία Χαρίτου, Πρόεδρος της ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥΜΕ ΑΜΚΕ, με τη συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ορειβατικός Σύλλογος).