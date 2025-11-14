Με επιτυχία η δράση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για τον σακχαρώδη διαβήτη – «Μια σταγόνα αρκεί»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου πραγματοποίησε σήμερα μια σημαντική δράση ενημέρωσης και πρόληψης στο κέντρο της πόλης.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό του Κοινωνικού Ιατρείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, τον Σύλλογο Διαβητικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια» και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Από τις 10:00 έως τις 12:00, μπροστά από το Δημαρχείο Αγρινίου, δεκάδες συμπολίτες συμμετείχαν στη δράση, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον σακχαρώδη διαβήτη, τους παράγοντες κινδύνου και τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, προσφέροντας μία απλή αλλά πολύτιμη πράξη πρόληψης.

Το «παρών» στην δράση έδωσαν η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Γεωργία Μπόκα, καθώς και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Γεώργιος Αγραφιώτης.

Σε δηλώσεις τις η Ειρήνη Κουκοπούλο, μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου ανέφερε ότι: «Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία πάθηση, η οποία απασχολεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμό μας. Ο διαβήτης δεν έχει ηλικία. Εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες, εμφανίζεται σε διάμεσες ηλικίες και μεγάλες. Η ζωή μας σήμερα έχει αυξήσει τον κίνδυνο του σακχαρώδη διαβήτη. Βλέπουμε νέα παιδιά, 25-30 χρονών, με διαβήτη τύπου 2. Είναι ο διαβήτης που οφείλεται στην παχυσαρκία Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Πρέπει να αλλάξουμε τη διατροφή μας. Να βάλουμε κίνηση στη ζωή μας. Το αρχικό, το πιο βασικό είναι η πρόληψη. Από εκεί και μετά και η σωστή αντιμετώπιση. Προσπαθήστε, αλλάξτε τη ζωή σας και όλα θα πάνε καλά».

Ακούστε τις δηλώσεις της. Κουκοπούλου:

Παράλληλα η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια», κ. Σοφία Ζαμπάρα, έθιξε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του διαβήτη είναι οι επιπλοκές.

Μεταξύ άλλων η κ. Ζαμπάρα ανέφερε: «Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε ότι δεν πρέπει να τον φοβόμαστε τον διαβήτη, απλά πρέπει να τον ξέρουμε και να ξέρουμε πώς να τον διαχειριστούμε. Από την πολιτεία υπάρχει στήριξη και δεν υπάρχει αναλόγως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διεκδικήσουμε πράγματα και για τους διαβητικούς τύπου 2 και για τους διαβητικούς τύπου 1. Πρέπει να διεκδικούμε τα αυτονόητα, τα οποία είναι σημαντικό για την καθημερινότητα και για την ποιότητα της ζωής μας».

Ακούστε τις δηλώσεις της κ. Ζαμπάρα:

Με τη σημερινή ημέρα και δράση το Αγρίνιο στέλνει το μήνυμα: «Μικρές πράξεις πρόληψης μπορούν να σώσουν ζωές».

Δείτε φωτογραφίες: