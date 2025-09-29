Mε επιτυχία διεξήχθη ο 1ος Αγώνας δρόμου «Amfilochios Run» για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Αμφιλοχίας

Ο 1ος Αγώνας δρόμου «Amfilochios Run», διεξήχθη με επιτυχία παρά τις καιρικές συνθήκες καθώς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα των 20χλμ έβρεχε, με τους δρομείς να μην πτοούνται από τις καιρικές συνθήκες, στάθηκαν στην εκκίνηση στο Ανοιξιάτικο

Ένας αγώνας δρόμου που σύνδεσε το παρελθόν με το σήμερα ήταν ο πρώτος αγώνας δρόμου «Amfilochios Run» 20 χλμ. που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αμφιλοχίας με σκοπό την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, ολοκληρώνοντας με συμβολικό τρόπο τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη «Μάχη του Καρβασαρά».

Με συγκινητική συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών που αψήφησαν τη βροχή ο αγώνας ξεκίνησε από την πλατεία Ανοιξιατίκου, συνεχίστηκε προς το χωριό Λουτρό με τους δρομείς να διασχίζουν τα εντυπωσιακά αγροτικά τοπία του δρόμου που οδηγεί στις Όλπεις στη συνέχεια να διασχίζουν την παραλία της Μπούκας και να ανηφορίζουν προς τον κεντρικό δρόμο Αμφιλοχικού Άργους (Αρχαίο θέατρο), τις Κρήνες και με τερματισμό στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας, στους πρόποδες του Κάστρου της Αρχαίας Λιμναίας.

Κατά μήκος της διαδρομής Τοπικές Κοινότητες και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που έστησαν σημεία εφοδιασμού εμψύχωναν και επευφημούσαν τους δρομείς για την προσπάθεια τους, ενθαρρύνοντας τους να συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι τον τερματισμό.

Μια διαδρομή, έμπνευση των πολιτιστικών συλλόγων και υλοποίησε ο Δήμος Αμφιλοχίας με σκοπό να συνδέσει, να αναδείξει και να προβάλλει τα ιστορικά μνημεία της περιοχής και να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας μοναδικής αθλητικής, πολιτιστικής και ιστορικής διαδρομής για την περιοχή μας.

Πρώτοι στον αγώνα δρόμου στην κατηγορία ανδρών ήταν ο Πάτσης Ανδρέας, Γατσούνης Νικόλας και Φυτόπουλος Χαράλαμπος και στην κατηγορία των γυναικών οι Τσατσαρώνη Μαρία, Καλαντζή Τζοβάνα, Γκουρνέλου Σοφία.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του 1ου αγώνα δρόμου Amfilochios Run. Και του χρόνου!

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ