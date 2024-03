Με… ελάχιστους τεχνικούς στο Αγρίνιο η διασύνδεση POS – ταμειακών - Ουρές… στους τεχνικούς

Την παράταση για 1+1 μήνα αποφάσισε και επίσημα η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα…

Την παράταση για 1+1 μήνα αποφάσισε και επίσημα η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Κι αυτό ενώ μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης διατυμπάνιζε ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση! Η απόφαση αυτή ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα της ίδιας της αγοράς παρόχων POS και ταμειακών μηχανών όσο και των επιχειρήσεων «για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου».

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση 1 μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματά τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30ή Απριλίου 2024:

Α) για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

Β) για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας κ. Τάσος Προβίδας δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις εξαγγελίες για την πρόοδο της διαδικασίας όπως προκύπτει από τα κεντρικά ΜΜΕ. «Η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα μπορεί να λέει ότι έχει αναβαθμιστεί το 85% των συστημάτων POS και ταμειακών, αλλά έχει συνδεθεί με ταμειακή μηχανή μόλις το 10%! Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν διαθέσιμη σε όλη την χώρα μόλις 1.100 τεχνικοί, γι’ αυτή τη σύνδεση ενώ μπορούν να μπαίνουν καθημερινά μέσα στο σύστημα της ΑΑΔΕ 5.000 νέες τέτοιες συνδέσεις! Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι έχουν κάνει τη σύνδεσή τους, ας πούμε, 60.000 ταμειακές με pos, απομένουν σχεδόν 350.000 επιχειρήσεις που με απλά μαθηματικά δεν θα προλάβουν να έχουν κάνει την σύνδεση ή να έχουν προγραμματίσει ραντεβού», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον κ. Προβίδα, πλέον οι τεχνικοί στην περιοχή του Αγρινίου, όπου βρίσκονται και οι πιο πολλές επιχειρήσεις, έχουν κατεβάσει τα τηλέφωνα γιατί απλά δεν προλαβαίνουν άλλα ραντεβού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές από καταστηματάρχες και επιχειρηματίες έξω από τα γραφεία τους! «Με το φόβο των προστίμων θα έχουμε στο τέλος δύσκολες καταστάσεις επισημαίνει στην «Συνείδηση».

Από την πλευρά του υπουργείου υπογραμμίζεται ότι αποφασίστηκε να μη δοθεί μεγαλύτερη παράταση διότι έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το πρώτο διάστημα μεγάλων παρατάσεων περνάει ανεκμετάλλευτο με χαλάρωση των ρυθμών αλλά και γιατί η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης ως έργο-ορόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου μπορεί να οδηγήσει σε μερική διακοπή της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες.

Οι επικεφαλής στο υπουργείο πάντως είναι ενθουσιώδεις: Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι «το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, πρόκειται για το τελευταίο στάδιο μιας σύνθετης και πολυεπίπεδης μεταρρύθμισης που σε λίγες εβδομάδες από σήμερα θα είναι πραγματικότητα, “βρέξει-χιονίσει”». «Είναι απόφαση του υπουργείου μας να ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση. Αν συνεχίσουμε με τις παρατάσεις θα υπάρξουν penalties και για τη χώρα και για αυτούς που δεν θα συνδεθούν. Εάν δεν κλείσει το έργο, θα διακοπεί μέρος της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες. Να το πάρουν τοις μετρητοίς. Μην έρθουν στο τέλος και ζητούν νέα παράταση γιατί δεν θα μπορούμε να τους δώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

O υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Δεν θέλουμε να εισπράξουμε κανένα πρόστιμο, για αυτό δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση» κι ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι έγκαιρα».

Δεν φαίνεται να συμφωνεί σε όλα τα παραπάνω ο κ. Προβίδας πάντως: «Αφού καθυστέρησαν από το 2022, όταν και είχαν ζητήσει την 1/1 2023 να είναι όλα έτοιμα, τώρα φτάσαμε στον ένα χρόνο και δύο μήνες πίσω με προοπτική για άλλους δύο μήνες. Αλλά το χειρότερο είναι ότι μοιάζουν να μην αντιλαμβάνονται τα χρονοδιαγράμματα και το γεγονός ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Πιστεύουν οι κρατούντες ότι πιέζοντας με δηλώσεις για «καμία νέα παράταση» ότι έτσι θα τρέξει το σύστημα μόνο του. Μετά, στην πρώτη ευκαιρία επισείουν τα πρόστιμα που φτάνουν σε επίπεδα 10.000 ευρώ αν δεν έχεις συνδεθεί! Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Στο τέλος του μήνα, εμείς ως Ομοσπονδία θα βρεθούμε με τον υφυπουργό κ. Θεοχάρη σε μια προσπάθεια να τους δώσουμε να καταλάβει ότι είμαστε σε αδιέξοδο που δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά κόλπα. Δεν έχω πολλές ελπίδες ότι θα κάνουμε κάτι, πλέον πιέζονται πολύ για την εκταμίευση του Ταμείου Ανάκαμψης και η συγκεκριμένες φορολογικές αλλαγές με βάση τα pos είναι προαπαιτούμενο από την Ε.Ε. Όμως αυτό δεν αλλάζει το πόσοι τεχνικοί υπάρχουν και πόσες συνδέσεις μπορούν να γίνουν», επισημαίνει ο πρόεδρος των λογιστών της περιοχής.

Γιάννης Συμψηρής - Εφημερίδα "Συνείδηση"