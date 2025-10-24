Με Δούκα η Σταρακά στην εκδήλωση Παπανδρέου στην Πάτρα

Στην Πάτρα βρέθηκε η Χριστίνα Σταράκα μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, συμμετέχοντας στην εκδήλωση του Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου» για τη Δημοκρατία, την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών.

Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, Γιώργος Παπανδρέου, βρέθηκε στην Πάτρα, την Τετάρτη, στο πλαίσιο της ημερίδας «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News» που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου- Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). Πάρων στην εκδήλωση ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που κάθισε δίπλα από τη βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας.

Σε σχετική ανάρτηση η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ανέφερε:

Ήταν πραγματικά χαρά και τιμή μου να βρεθώ στην Πάτρα στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου το οποίο συνεχίζει να εμπνέει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη Δημοκρατία, τη γνώση και τη συμμετοχή των πολιτών.

Θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Παπανδρέου, Πρόεδρο του Ιδρύματος και πρώην Πρωθυπουργό, για τη διαχρονική του προσήλωση στις αξίες της ανοιχτής κοινωνίας, της διαφάνειας και της ενεργής δημοκρατίας, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής μας παράταξης, του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, το ζήτημα της αξιοπιστίας της ενημέρωσης δεν είναι απλώς ένα δημοσιογραφικό θέμα, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Η μεγάλη πρόκληση της εποχής των fake news είναι η υπεράσπιση της αλήθειας απέναντι στον λαϊκισμό και την προπαγάνδα.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε πως «η Δημοκρατία χρειάζεται ενημερωμένους πολίτες». Σήμερα, αυτό σημαίνει πολίτες κριτικά σκεπτόμενους, ΜΜΕ που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, και ένα πολιτικό σύστημα που εγγυάται θεσμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.

Εφημερίδα «Συνείδηση»