Με δωρεά στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου τίμησε τον αδικοχαμένο Θανάση Καφρίτσα το 6ο ΓΕΛ

Με μία συγκινητική δωρεά στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, αποφάσισε το 6ο ΓΕΛ να τιμήσει την μνήμη του αδικοχαμένου, Θανάση Καφρίτσα, του νέου που έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη τον Ιούλιο του 2025 στο Αγρίνιο.

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση:

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της προς τον Διευθυντή του 6ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου κ. Ηλία Υφαντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, για την ευγενική τους χειρονομία να καταθέσουν χρηματικό ποσό εις μνήμην του αδικοχαμένου πρώην μαθητή τους, Θανάση Καφρίτσα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί πράξη βαθιάς ανθρωπιάς, που τιμά τη μνήμη του αγαπημένου τους μαθητή και στηρίζει παράλληλα το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, προσφέροντας ελπίδα και στήριξη στα παιδιά με αναπηρία.

Η σκέψη τους και η συγκινητική αυτή κίνηση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, έχοντας πάντα οδηγό την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.