Με απουσίες στην Τρίπολη ο Παναιτωλικός – Εκτός αποστολής Στάγιτς και Τσούρα

Με απουσίες Στάγιτς και Τσούρα ο Παναιτωλικός ταξιδεύει στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα Aktor στην 11η Αγωνιστική της SL1.

Στην αποστολή του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor συμμετέχουν οι Ποδοσφαιριστές:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κοντούρης, Λουΐς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.