Με απόλυτη επιτυχία το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στον Αστακό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στην Νέα Πλατεία στον Αστακό με απόλυτη επιτυχία το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων από Ιαπωνία, Κολομβία, Μεξικό και Λετονία.

Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς των τεσσάρων χωρών με διαφορετική κουλτούρα, ενώ ο τόπος πλημμύρισε από χρώματα και μουσικές.

Να ευχαριστήσουμε τους θεατές που κατέκλυσαν το χώρο, τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστασίου για την βοήθεια και την άψογη συνεργασία καθώς και τον χορόδιδάσκαλο κ. Καραβασίλη για την αμέριστη και ανιδιοτελή προσφορά στο τόπο μας.