Με αίθριο καιρό και κανονικές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο στην Αιτωλοακαρνανία

Με αίθριο καιρό και κανονικές θερμοκρασίες, θα περάσουν το Σαββατοκύριακο οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας.

Αναλυτικά θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

Για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου προβλέπεται.

Σάββατο 20-9-25

Αίθριος καιρός .Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΑκές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 21-9-25

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 31 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται.

Σάββατο 20-9-25

Αίθριος καιρός .Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΑκές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 21-9-25

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 βαθμούς η ελάχιστη έως 31 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη της Αμφιλοχίας προβλέπεται.

Σάββατο 20-9-25

Αίθριος καιρός .Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΑκές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 21-9-25

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 βαθμούς η ελάχιστη έως 31 βαθμούς η μέγιστη.

Για την πόλη της Ναυπάκτου.

Σάββατο 20-9-25

Αίθριος καιρός .Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΑκες διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 21-9-25

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς η ελάχιστη έως 31 βαθμούς η μέγιστη.

