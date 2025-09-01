Με «άφρο» λουκ η Χριστίνα Σούζη - Γιατί άλλαξε εμφάνιση;

Η Χριστίνα Σούζη επέστρεψε ανανεωμένη στον «αέρα» του ΣΚΑΪ με το άφρο λουκ που επέλεξε να σχολιάζεται στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, δεν σταμάτησαν τα πειράγματα στην μετεωρολόγο για τα μαλλιά της, με την ίδια να δίνει απαντήσεις με το δικό της ξεχωριστό ύφος.

Όπως εξήγησε η Χριστίνα Σούζη, έκανε την αλλαγή με το άφρο λουκ πριν από έναν μήνα, όταν έφυγε για διακοπές. «Μόλις τελείωσα από εδώ πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς» εξήγησε η μετεωρολόγος.

Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, την ρώτησαν μεταξύ άλλων, αν τα μαλλιά της μένουν έτσι αν βραχούν, με τη Χριστίνα Σούζη να απαντάει: «θα έρθω μια ημέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια».

«Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε» συνέχισε ο Χρήστος Κούτρας με τη γνωστή μετεωρολόγο να αποκαλύπτει: «Έχει έρθει πάλι στη μόδα η περμανάντ και την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται;».

Η μετεωρολόγος έδειξε για ακόμα μια φορά πόσο ακομπλεξάριστη ακόμα και μπροστά στις κάμερες. Στις αρχές της χρονιάς είχε κάνει «kangoo jumps» μπροστά στην κάμερα, στο πλατό του Live You.

Το φετινό καλοκαίρι δεν είχε ξεκινήσει καλά για την Χριστίνα Σούζη. Η ίδια είχε ανακοινώσει την καταστροφή του εξοχικού της, με ανάρτησή της στο facebook, την ώρα που η φωτιά στο Θυμάρι βρισκόταν σε εξέλιξη.

