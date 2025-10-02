Με 4Χ4 απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένες στο Αιτωλικό μετά τις πλημμύρες

Με 4Χ4 απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένες στο Αιτωλικό μετά τις πλημμύρες από την Πυροσβεστική μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την βροχή.

Αρχικά δεν είχαν αναφερθεί συμβάντα, ωστόσο αργότερα τα τηλεφωνήματα για αντλήσεις υδάτων από σπίτια και άλλους χώρους έπεσαν… βροχή στην Πυροσβεστική που έσπευσε στα σημεία.

Ακόμα και αυτή την ώρα γίνεται άντληση υδάτων ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της και για την μετακίνηση οχημάτων που είχαν εγκλωβιστεί στα νερά, με τους οδηγούς να βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητα και να μην μπορούν να αντιδράσουν.

Επίσης χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δυο ηλικιωμένων γυναικών από το σπίτι τους στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού το οποίο όμως βρισκόταν σε ένα στενό δρόμο, όπου δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά και έτσι βοήθησε ένας ιδιώτης με το 4Χ4 αγροτικό του που προσέγγισε την είσοδο του σπιτιού και απομακρύνθηκαν οι γυναίκες.

Η αγανάκτηση ήταν έκδηλη, με τους πολίτες να λένε ότι αν έγιναν όλα αυτά με μια βροχή που δεν κράτησε πολλές ώρες, τι θα γίνει όταν θα έχουμε καταιγίδες…

Πηγή: aixmi-news.gr