Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και 21 κανονιοβολισμούς ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6 :47 το πρωί. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Πραγματοποιήθηκε, στις 08:00, η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

protothema.gr 

 

