Με 159 «Ναι» υπερψηφίστηκε η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με 159 «Ναι» υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.25).

Στην ψηφοφορία στη Βουλή της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, έλαβαν μέρος 293 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 159 βουλευτές, οι 156 της ΝΔ και τρεις ανεξάρτητοι (πρώην Σπαρτιάτες), ενώ κατά ψήφισαν 134.

Οι τρεις πρώην Σπαρτιάτες βουλευτές είναι οι Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.

Την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ψήφισε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος έφτασε στη Βουλή λίγο πριν την ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Νίκου Δένδια στο Κοινοβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε «πηγαδάκι» δεν χαρίστηκε στον συνάδελφό του και όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα μιλούσε στην συζήτηση υποστηρίζοντας δική του τροπολογία είπε: