Με 100% παραβατικότητα δεν πρέπει να γίνουν φύλλο και φτερό τα ΚΥΔ ;

Τα «λουκέτα» στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ένα εξ αυτών στο Αγρίνιο, δημιουργούν προβληματισμό και ερωτηματικά.

«Πλέον μπαίνει βαθιά το μαχαίρι στις καταχρηστικές πρακτικές και στα φαινόμε διαφθοράς δεκαετιών» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχολιάζοντας την έφοδο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα στα οποία οι αγρότες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ των ΚΥΔ που επιβλήθηκε πρόστιμο και μπήκε 48ωρο «λουκέτο» από την ΑΑΔΕ είναι

και ένα ΚΥΔ που βρίσκεται στο Αγρίνιο.

Το εντυπωσιακό, όπως παραδέχτηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι ότι οι έλεγχοι αποκάλυψαν φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%.... Τούτο σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια τα συγκεκριμένα ΚΥΔ δρούσαν κυριολεκτικά ανεξέλεγκτα και χωρίς το φόβο των ελέγχων. Εξάλλου, με αυτά που συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος υποτίθεται ότι επόπτευε και πιστοποιούσε τη λειτουργία 500 περίπου ΚΥΔ ανά τη χώρα, δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται τους ελέγχους… Υπό το βάρος όμως των αποκαλύψεων η ΑΑΔΕ κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να βάλει προσωρινό λουκέτο σε 42 από αυτά και να επιβάλει πρόστιμα αξίας άνω των 400.000€.

Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο φορολογικό. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε πως τα συγκεκριμένα ΚΥΔ δεν είχαν εκδώσει πάνω από 45.000 αποδείξεις προφανώς και η φορολογική πτυχή του όλου ζητήματος έχει μεγάλη σημασία. Εξίσου μεγάλη σημασία όμως έχει να διερευνηθεί αν και πως αυτά τα ΚΥΔ προμηθεύτηκαν πλασματικά στοιχεία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκειμένου κάποιοι επιτήδειοι να βάλουν χέρι σε αγροτικές επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Έτσι το ερώτημα που παραμένει είναι, αν τα ΚΥΔ θα μπουν για τα καλά στο στόχαστρο των πάσης φύσεως ελέγχων ή αν ο συγκεκριμένος φορολογικός έλεγχος έγινε απλά για το «θεαθήναι» ως μία κίνηση αντιπερισπασμού.

