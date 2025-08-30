Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: «3 χρόνια γάμου... Σ’ αγαπάω μέχρι τέλους»

Τρία χρόνια γάμου έκλεισαν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση και το γιόρτασαν με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Ο παραγωγός και η αγαπημένη του είχαν παντρευτεί στις 28 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό, σε μία τελετή που συζητήθηκε όσο λίγες εκείνη τη χρονιά. Περίπου 2.000 καλεσμένοι έδωσαν το παρών για να παρακολουθήσουν την «υπερπαραγωγή» που ακολούθησε. Πυροτεχνήματα γέμισαν τον ουρανό, αυτοκινητοπομπή συνόδεψε τη νύφη, ενώ έκλεισαν δρόμοι στη Λεμεσό.

Ο γαμπρός είχε φτάσει στην εκκλησία συνοδευόμενος από μουσικές, βεγγαλικά και φίλους που τον ακολούθησαν στο μεγάλο του «ναι». Η Ιλάειρα Ζήση εμφανίστηκε λίγο αργότερα, φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό, χαμογελαστή και συγκινημένη, ενώ τα όργανα έπαιζαν ασταμάτητα μέχρι το ζευγάρι να περάσει το κατώφλι του ναού και να ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης.

Μαυρίκιος Μαυρικίου – Το μήνυμά του για τα τρία χρόνια γάμου με την Ιλάειρα Ζήση

Τρία χρόνια μετά, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου θέλησε να μοιραστεί την αγάπη του δημόσια μέσα από τα social media. Ανέβασε story με φωτογραφία της συζύγου του, γράφοντας: «3 χρόνια σήμερα… ίδιο βλέμμα, ίδια καρδιά, ίδια υπόσχεση… Για πάντα εμείς. Σ’ αγαπάω μέχρι τέλους…».

Το ζευγάρι δείχνει πιο ευτυχισμένο από ποτέ, αφού η οικογένειά τους μεγάλωσε με την έλευση της κόρης τους, της Ιωάννας-Μελωδίας, η οποία τον περασμένο Ιούλιο γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια.

Η Ιλάειρα Ζήση και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μιλούν συχνά με τρυφερά λόγια ο ένας για τον άλλον, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή και γεμάτη αγάπη, όπως ακριβώς την ημέρα του παραμυθένιου γάμου τους.

«Νιώθω πιο έντονα ότι αγαπάω τη γυναίκα μου τώρα με το μωρό. Στο ερωτικό στοιχείο δεν μπορείς να αποφύγεις ότι αυτό κάπως μαζεύεται, γιατί δικαιούται αυτό το πλάσμα να του δώσεις περισσότερο χρόνο. Δύο φορές που είπαμε, πάντως, να κάνουμε μωρό έγινε αμέσως!», έχει δηλώσει ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στο παρελθόν.

