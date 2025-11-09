Μαύρα χρόνια στο Αγρίνιο του 1946 δίπλα στη λασπουριά

Χειμώνας καιρός, φτώχια και λασπουριά, “μαύρα χρόνια”, στα 1946, εδώ δίπλα μας στ΄ Αγρίνιο Παιδιά, ξυπόλυτα, μέσα στις λάσπες, χωρίς «γουρνοτσάρουχα» ή παπούτσια και καλύβες* στη θέση “Ταμπακόμυλος”, στον Σχίνο, δίπλα από την Καμαρούλα Τριχωνίδος, όπου ήταν χειμαδιό βλαχοποιμένων** .

Φαίνεται να είναι χαρούμενα όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης. Η κυρία Λέρη-Αντωνίου, στο βιβλίο της «Σχίνος Αιτωλίας», 2019. Μας αναφέρει ότι,…”Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα δώδεκα συγκεκριμένες οικογένειες ξεκινούσαν κάθε φθινόπωρο από τη Μυρίκη της ορεινής Ευρυτανίας για τον κάμπο του Αγρινίου. Αναζητώντας κατάλληλο χειμαδιό για τα ζωντανά τους, έφτασαν στη λοφώδη περιοχή “Ταμπακόμυλος”.

Η συνεχής προσπάθεια αυτών των ανθρώπων για επιβίωση, η διάθεση για δημιουργία, η θετική ενέργεια, η εργατικότητα και η αισιοδοξία δημιούργησαν μια κοινωνική οντότητα, η οποία έμελε ν’ αλλάξει τη μοίρα αυτού του τόπου και να γράψει τη δική του ιστορία”… Η εν λόγω υπέροχη φωτογραφία είναι της Βούλας Παπαϊωάννου και προέρχεται από το ψηφιακό αρχείο της UNRRA (υπηρεσίας του Ο.Η.Ε.).

Συντάκτης του άρθρου, έρευνα και ©: Αλέξιος Γ. Κατεφίδης, καθηγητής, τέως υποδιευθυντής του Ελληνικού Λυκείου Νυρεμβέργης.