Ματς-παρωδία στη Γ' Εθνική: Ο Θεσπρωτός κατέβηκε με εννέα παίκτες και οι τρεις εγκατέλειψαν μετά από ένα λεπτό!

Το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής άρχισε με... παρατράγουδα και κωμικοτραγικές καταστάσεις. Στο Σχηματάρι εκτυλίχθηκαν σκηνές που δύσκολα συναντά κανείς σε επαγγελματική κατηγορία.

Η Αναγέννηση Σχηματαρίου υποδέχτηκε τον Θεσπρωτό στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, όμως οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν στο γήπεδο μόλις με εννέα ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της ομάδας καθώς ο σύλλογος της Θεσπρωτίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Το παιχνίδι άρχισε κανονικά και μόλις στο 22ο δευτερόλεπτο οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όμως στη συνέχεια ακολούθησαν σκηνές… πρωτοφανείς: τρεις παίκτες του Θεσπρωτού έπεσαν την ίδια στιγμή στο έδαφος ζητώντας ιατρική βοήθεια και δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν.

Με βάση τον κανονισμό, μια ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερους από επτά ποδοσφαιριστές, έτσι η αναμέτρηση διεκόπη υπέρ της Αναγέννησης Σχηματαρίου, η οποία θα πάρει τους τρεις βαθμούς στα χαρτιά. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον Θεσπρωτό από πέρυσι, με οικονομικές οφειλές, ανάκληση δελτίων και αδυναμία συγκρότησης κανονικής αποστολής. Μάλιστα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ομάδα της Ηγουμενίτσας δεν είχε κατέβει καθόλου στον αγώνα.

Πηγή: ethnos.gr