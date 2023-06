Ματωμένος γάμος! 10 νεκροί και 25 τραυματίες από την ανατροπή λεωφορείου στην Αυστραλία

Ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε το βράδυ της Κυριακής (11/06/23) ενώ οι επιβαίνοντες επέστρεφαν από γάμο κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Συνολικά 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα με το λεωφορείο, το χειρότερο στην Αυστραλία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 23:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή κοντά στην πόλη Γκρέτα, που βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ.

Το λεωφορείο μετέφερε 35 ανθρώπους όταν βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε σε κυκλικό κόμβο. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή του πλευρά πάνω στο δρόμο κατά μήκος των προστατευτικού κιγκλιδώματος.

Οι νεόνυμφοι δεν έχει αναφερθεί αν ήταν μεταξύ των επιβατών, ενώ στο λεωφορείο δεν επέβαιναν παιδιά.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας διευκρίνισε ότι ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου Μπρετ Μπάτον διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε τεστ για να καθοριστεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και αύριο Τρίτη θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου, ενώ παραμένει υπό κράτηση και δεν έχει οριστεί εγγύηση.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του» προς τις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών.

«Όλοι μας γνωρίζουμε τη χαρά του να πηγαίνεις σε έναν γάμο (…) είναι μερικές από τις πιο χαρούμενες στιγμές. Είναι τόσο σκληρό και τόσο λυπηρό και τόσο άδικο μια τόσο χαρούμενη ημέρα όπως αυτή, σε ένα όμορφο μέρος να τελειώνει με μια τόσο τραγική απώλεια ζωών και τραυματισμούς», πρόσθεσε.

Η Κάρεν Γουέμπ, επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, επεσήμανε ότι οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μόνο ένα όχημα και πρόσθεσε ότι τα αίτιά του ενδέχεται να μην γίνουν γνωστά για κάποιο καιρό.

