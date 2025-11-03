Μαθητής σε αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς πρόσβαση στο 13ο Λύκειο Πατρών

Αφιλόξενο για ΑμεΑ αποδεικνύεται Λύκειο στην Πάτρα για μαθητή της α΄ τάξης που κινείται με αμαξίδιο.

Χωρίς βασικές υποδομές για άτομα με αναπηρία παραμένει το 13ο Λύκειο Πατρών (πρώην Πολυκλαδικό), όπου φοιτά ο Χρήστος, μαθητής της Α’ Λυκείου.

Παρά τις επανειλημμένες ενέργειες της σχολικής διοίκησης, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το σχολείο εξακολουθεί να μην διαθέτει τουαλέτα ΑμεΑ, ενώ ο ανελκυστήρας βρίσκεται υπό κατασκευή από τον Ιούλιο.

Η μητέρα του μαθητή, Μαριάννα Μπαρτζάκλη, σύμβουλος εκπαίδευσης, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, καταγγέλλοντας την αδράνεια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων.

«Και ενώ λες “δεν μπορεί, θα αλλάξουν τα πράγματα”… όχι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται», γράφει χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρει, ο διευθυντής του σχολείου έχει ενεργήσει με συνέπεια, αποστέλλοντας εδώ και δύο χρόνια όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς τον Δήμο. Ωστόσο, οι υποδομές παραμένουν ανύπαρκτες: «Το 13ο Λύκειο ακόμα δεν έχει τουαλέτα ΑμεΑ!».

Η ίδια περιγράφει με οργή την κατάσταση:

«Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να μην πίνεις ή να μην τρως στο σχολείο, για να μη χρειαστείς τουαλέτα; Ή να μη μπορείς να μπεις στην τάξη που προβλέπεται; Αυτά δεν είναι δικά σας προβλήματα, γι’ αυτό και δεν σας αγγίζουν», σημειώνει.

Αναφερόμενη στις καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του ανελκυστήρα, επισημαίνει ότι «ο εργολάβος περιμένει υλικά εδώ και μήνες», ενώ δηλώνει αγανακτισμένη με την απουσία ευαισθησίας:

«Ντροπή! Μην δω την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας κανέναν σας σε καμία εκδήλωση, μόνο αυτό σας λέω».

Η κ. Μπαρτζάκλη τονίζει πως το σχολείο έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη για την κατάσταση ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Πατρέων.

