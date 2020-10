Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Βίντεο «Αναδεικνύω την Περιοχή μου»

Στα πλαίσια του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (M.I.S. 5003444), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Αναδεικνύω την Περιοχή μου», με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο, μόνοι ή με την παρέα τους και έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν σημεία με ιδιαίτερο πολιτιστικό, φυσικό, ιστορικό ενδιαφέρον στην περιοχή που ζουν.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Μαθητικού διαγωνισμού διατίθενται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο σύνδεσμο:

https://www.pde.gov.gr/gr/projects/current/item/12399.html

Οι αιτήσεις συμμετοχής και το βίντεο θα υποβάλλονται σύμφωνα με την νέα καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έως την 15/11/2020.

Οι επιλεγμένες ταινίες θα αναρτηθούν στους ιστότοπους του Ευρωπαϊκού προγράμματος και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ οι νικήτριες ομάδες θα βραβευθούν.

Το “Αιτωλικό με το Σταφνοκάρι” στη Γαλλία