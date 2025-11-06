Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, προκηρύσσει Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8 έως 10 Μαΐου 2026.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίουκαι στο Ανοικτό Θεατράκι του Αιτωλικού, ενώ η τελική διάρκειά του θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να ενισχύσει τη θεατρική παιδεία, τη συνεργασία και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών, μέσα από τη θεατρική προσέγγιση ιστορικών γεγονότων και ιδεών που συνδέονται με την Έξοδο του Μεσολογγίου και την Επανάσταση του 1821.

Οι μαθητικές θεατρικές ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν παραστάσεις, πρωτότυπες ή διασκευασμένες, εμπνευσμένες από:

Την Έξοδο του Μεσολογγίου και τη Μάχη του Ντολμά,

Τους ήρωες και τις ηρωίδες της Επανάστασης του 1821,

Τις διαχρονικές αξίες της Ελευθερίας, της Θυσίας και της Αξιοπρέπειας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητικές θεατρικές ομάδες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Η διάρκεια κάθε παράστασης ορίζεται από 40 έως 75 λεπτά της ώρας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 19η Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Για τα δημοτικά σχολεία:

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Υπόψη: Ζωής Σκαρλάτου, Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, τηλ. 26310 22449, email: sxoldr@dipe.ait.sch.gr

Για τα γυμνάσια και λύκεια:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Υπόψη: Μιχάλη Χαντζή, Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, τηλ. 6974908066, email: michalisxantzhs@gmail.com

Μέλη οργανωτικής επιτροπής:

1 . Πετρόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

2. Κατσούλης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός-τέως Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

3. Χαλαζιά Ανδριανή, Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου

4. Σκαρλάτου Ζωή, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Αιτ/νίας

5. Χαντζής Μιχάλης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Αιτ/νίας

Μέλη καλλιτεχνικής επιτροπής:

1. Στρατηγάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Θεατρικών Σπουδών

2. Σιούντας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Δραματικής Τέχνης

3. Κωτσόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός Δραματικής Τέχνης

4. Λάττα Ζέτα, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος

5. Σμπόνια Μαρία, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Φιλολογίας

Αίτηση-Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου