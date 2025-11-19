Μαθητές του ΓΕΛ Ματαράγκας στον εορτασμό του Αποστόλου Φιλίππου στη Γραμματικού

Την Παρασκευή (14.11.25), στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΓΕΛ Ματαράγκας εκκλησιάστηκαν στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Φιλίππου στη Γραμματικού.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Η θεία λειτουργία τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού μετά από πρόσκληση του Σχολείου μας.

Κατά το κήρυγμά του ο Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός, με αφορμή τον βίο του Αποστόλου Φιλίππου, τόνισε τη θεία χάρη που καταλαμβάνει κάθε άνθρωπο που συναντά τον Χριστό. Όπως ο Άγιος, κάθε Χριστιανός μπορεί να αισθανθεί πνευματική χαρά, αναφαίρετη και ανεκλάλητη και να καταστήσει εαυτόν αγγελιοφόρο της χαράς. Όποιος βρίσκει τον Χριστό ενώνεται μαζί Του, μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ο Φίλιππος μία φορά γεύθηκε αυτήν την συνάντηση. Πόσες φορές εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και οι αποτελούντες τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού δεν βιώνουμε αυτή την εμπειρία της συναντήσεως με τον Χριστό; Ο Μητροπολίτης μάλιστα έκανε κατανοητή τη συνάντησή μας με τον Χριστό μέσα από την τελετουργία της Θείας Λειτουργίας. Τόνισε πως και εμείς, οι συμμετέχοντες «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν», αφού Τον είδαμε να εισέρχεται στον κόσμο, μέσα από τον συμβολισμό της μικρής εισόδου. Τον είδαμε να κηρύττει, όταν ανοίχθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο στον άμβωνα και ακούσαμε τον Λόγο Του και τη διδασκαλία Του.

Τον είδαμε να θυσιάζεται για εμάς πάνω στην Αγία Τράπεζα, να ενταφιάζεται αλλά και να ανασταίνεται και να μας προσφέρει αυτό το αναστημένο Σώμα και Αίμα Του, για να Το κοινωνήσουμε, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης και να απολαύσουμε και να γευθούμε άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος με αφορμή την έναρξη της Νηστείας των Χριστουγέννων, μας προέτρεψε μέσω της νηστείας « να οδηγηθούμε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και εκεί να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ασκητικής μας ζωής τις υπόλοιπες ημέρες. Όχι απλά να αλλάξουμε την διατροφή μας, να στερηθούμε μόνο κάποια υλικά αγαθά, αλλά να καταστήσουμε την ψυχή μας, μέσα από

την προσευχή, την μετάνοια, την μυστηριακή ζωή, την αγάπη, την συγχωρητικότητα, την υπομονή και την πίστη, μια νοητή Βηθλεέμ, ένα Σπήλαιο καθάριο, μέσα στο οποίο θα γεννηθεί ο Χριστός και θα αναγεννήσει ολόκληρη την ύπαρξή μας».

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τον λόγο έλαβε ο Διευθυντής του Σχολείου μας κ. Γεράσιμος Καλαμπαλίκης. Στον λόγο του προσφώνησε τον Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό και τον ευχαρίστησε εγκάρδια για την αποδοχή της προσκλήσεως να ιερουργήσει στον Ιερό Ναό. Παρατίθεται αυτούσιος ο λόγος:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνέ, Σεβαστοί πατέρες, Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, Αγαπητοί γονείς, Αξιότιμοι δημοτικοί άρχοντες και λειτουργοί της κοινότητας, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σήμερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φιλίππου Γραμματικούς, ανήμερα της εορτής του Αγίου, πολιούχου και προστάτη του χωριού, υποδεχόμαστε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας. Η παρουσία σας, Σεβασμιώτατε, αποτελεί για όλους εμάς ξεχωριστή ευλογία και τιμή. Ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Λυκείου Ματαράγκας και μας τιμάτε με την πατρική σας παρουσία και ευλογία. Ως Διευθυντής και Εκπαιδευτικός νιώθω μια οικειότητα απέναντι στο έργο σας, γιατί γνωρίζω, ότι για μια τόσο δύσκολη αποστολή απαιτείται ανόθευτη πατρική αγάπη. Αυτό το αίσθημα αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για να συντάξω την πρόσκληση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σήμερα και στο γεγονός, ότι πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την Ενθρόνισή σας στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τρία χρόνια πλούσια σε έργο πνευματικό, κοινωνικό και

παιδευτικό. Το έργο σας, Σεβασμιώτατε, αναδεικνύει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της Εκκλησίας ως πνευματικού και κοινωνικού στηρίγματος, ιδίως για τα παιδιά μας, τους εφήβους και τους νέους που διαμορφώνουν τώρα τον χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της ζωής τους.

Η παρουσία και η καθοδήγηση του κλήρου είναι πολύτιμη σε αυτήν την ηλικία, που η ψυχή αναζητεί στηρίγματα και καθαρούς προσανατολισμούς. Η Εκκλησία και οι ποιμένες της μπορούν να φωτίσουν τον δρόμο με λόγο αληθείας και αγάπης. Με το ταπεινό μας αυτό κάλεσμα, Σεβασμιώτατε, ζητούμε σήμερα να ευλογήσετε τα παιδιά και ιδιαιτέρως τα παιδιά της Γ’ Λυκείου του Σχολείου μας, που σε λίγους μήνες καλούνται να δώσουν τον αγώνα των πανελληνίων εξετάσεων. Ευχηθείτε για αυτά, να έχουν δύναμη, καθαρό νου, ειρήνη ψυχής και την πίστη, ότι κάθε κόπος, όταν συνοδεύεται από προσευχή και ταπεινοφροσύνη, καρποφορεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική σας παρουσία και για ό,τι προσφέρετε καθημερινά με το παράδειγμά σας, την αγάπη και την πνευματική σας φροντίδα. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και φώτιση για να συνεχίσετε την πολύτιμη διακονία σας, προς όφελος της τοπικής μας Εκκλησίας και της νεολαίας μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ο Άγιος Φίλιππος να πρεσβεύει για εμάς και τις οικογένειές μας».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε υποδοχή και γενναιόδωρο κέρασμα από την ενορία Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς με γλυκίσματα και καφέ.