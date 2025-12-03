Μαθητές από την Ιταλία στο 1ο ΓΕΛ Αγρινίου στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+

Το 1ο ΓΕΛ Αγρινίου είχε τη χαρά να φιλοξενήσει μαθητές του Liceo Nolfi Apolloni, από την πόλη Fano της Ιταλίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Cook Local, Think Global”, από τις 17 έως τις 20 Νοεμβρίου 2025.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της δημιουργικότητας, με έμφαση στην αειφορία, τη σωστή διατροφή και τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης υλοποίησης, οι μαθητές συμμετείχαν σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως:

Παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών: μαθητές από την Ιταλία και την Ελλάδα παρουσίασαν τα παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές της περιοχής τους, συζητώντας για τη σημασία τους στην καθημερινή διατροφή και στις γαστρονομικές παραδόσεις.

Διαπολιτισμικές δραστηριότητες: μέσω παιχνιδιών, εργαστηρίων και ψηφιακών εργαλείων, οι μαθητές αντάλλαξαν εμπειρίες και γνώση σχετικά με τη διατροφή, την αειφορία και τις τοπικές παραδόσεις.

Δημιουργία εστιατορίου με συνδυασμό ελληνικών και ιταλικών φαγητών: στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές σχεδίασαν και δημιούργησαν το δικό τους εστιατόριο, με πρωτότυπο όνομα και μενού που περιλάμβανε ελληνικά και ιταλικά πιάτα, δίνοντας έμφαση στη μεσογειακή διατροφή.

Παρουσίαση εργασιών: οι μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους με μικρές παρουσιάσεις και ψηφιακά μέσα, εξηγώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησαν, ενισχύοντας δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης.

Η ιταλική ομάδα αποτελούνταν από 18 μαθητές και 3 καθηγητές, ενώ η ελληνική ομάδα από 24 μαθητές και 3 καθηγητές. Μέσα από τις δραστηριότητες, οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία σε διεθνές και διαπολιτισμικό πλαίσιο, η δημιουργικότητα και η αλληλοκατανόηση, ενώ παράλληλα γνώρισαν καλύτερα τις πολιτιστικές και γαστρονομικές παραδόσεις των δύο χωρών.

Η φιλοξενία αυτή ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και την εξωστρέφεια του σχολείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του 1ου ΓΕΛ Αγρινίου σε δράσεις που προάγουν τη διεθνή συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.