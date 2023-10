Μάθιου Πέρι: Οι τελευταίες ώρες του «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια» – Η αιτία θανάτου

Συγκλονίζει ο ξαφνικός θάνατος του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του γνωστού ως «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια, στα 54 του χρόνια. Λίγες ώρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του ηθοποιού , γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον θάνατό του.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στα 54 του χρόνια στο σπίτι του μετά από κάποια σωματική δραστηριότητα. Ο αγαπημένος ηθοποιός «πνίγηκε στο τζακούζι σπιτιού στο Λος Άντζελες». Ο διάσημος ηθοποιός, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το TMZ, γύρισε σπίτι του μετά από ένα δίωρο που έπαιζε pickleball και πως έστειλε σε κάποια δουλειά τον βοηθό του λίγο αργότερα. Όταν ο βοηθός του επέστρεψε σπίτι μετά από δύο περίπου ώρες, βρήκε νεκρό τον Μάθιου Πέρι και κάλεσε για βοήθεια. Δεν έχει καταστεί σαφές αν αυτό που έκανε ο Μάθιου Πέρι πριν πεθάνει έπαιξε ρόλο στον θάνατό του.

Ο λαμπερός ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο σε ένα σπίτι στην περιοχή του Λος Άντζελες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πνίγηκε. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο αγαπημένος ηθοποιός φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή και πνίγηκε στο τζακούζι του σπιτιού του. Δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο σημείο ούτε υπήρξαν στοιχεία που να οδηγούν σε εγκληματική δραστηριότητα.

«Όλοι είμαστε σε κατάσταση σοκ. Ο κόσμος κλαίει στο τηλέφωνο και παλεύει να δεχτεί την είδηση. Δεν είναι μυστικό ότι πάλεψε με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ για χρόνια. Αλλά την τελευταία φορά που του μίλησε φαινόταν να είναι καλά. Ήταν αισιόδοξος και ακουγόταν νηφάλιος. Είχε πάει για αποτοξίνωση 17 φορές και παραλίγο να πεθάνει από κατάχρηση. Είναι τόσο τραγικά νέα. Ο Μάθιου Πέρι ήταν ένας πραγματικά υπέροχος τύπος. Ήταν πάντα ο πρώτος που καλωσόριζε τους νέους στην ομάδα και πάντα προσφερόταν εθελοντικά να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει. Όλοι παλεύουμε να συμφιλιωθούμε με αυτά τα τρομερά νέα», σημείωσε ένας φίλος του στην DailyMail.

Στη διάρκεια της καριέρας του στα «Φιλαράκια», ο διάσημος ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι έπαιρνε 55 Vicodin την ημέρα και «δεν ήξερε πώς να σταματήσει». Σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι δεν θυμάται να έχει γυρίσει τρεις σεζόν από τη σειρά. «Είχα αυτόν τον περίεργο κανόνα ότι δεν θα έπινα ποτέ στο σετ. Αλλά πήγα στη δουλειά σε ακραίες περιπτώσεις hangover. Είναι τόσο φρικτό να αισθάνεσαι έτσι και να πρέπει να δουλεύεις και να είσαι αστείος».

Και ενώ τα «Φιλαράκια» τον έκαναν γνωστό σε όλο τον κόσμο, ο Μάθιου Πέρι είχε πρωταγωνιστήσει και κάνει guest εμφανίσεις σε πολλές άλλα τηλεοπτικά σόου όλα αυτά τα χρόνια όπως: «Boys Will Be Boys», «Growing Pains», «Silver Spoons», «Charles in Charge», «Sydney», «Beverly Hills, 90210», «Home Free», «Ally McBeal», «The West Wing», «Scrubs», «Studio 60 on the Sunset Strip», «Go On», «The Odd Couple».

Ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης εμφανιστεί σε μια σειρά από αξέχαστες ταινίες όπως «Fools Rush In», «The Whole Nine Yards», «Three to Tango», «The Kid», «17 Again», «Getting In» και πολλές άλλες. Είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, με τελευταία του εμφάνιση να είναι σε μια μίνι τηλεοπτική σειρά το 2017. Ενώ η προσωπικότητά του στην οθόνη ήταν αισιόδοξη, ο Μάθιου Πέρι υπέφερε πολύ στην προσωπική του ζωή, κυρίως από τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Είχε εξάρτηση από το Vicodin για χρόνια και όταν πρωταγωνιστούσε στα «Φιλαράκια» έκανε συχνά εισαγωγή σε νοσοκομείο για αποτοξίνωση.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε μιλήσει για αυτό το οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής του στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησε το 2022, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τον αγώνα του. Και ενώ ο Μάθιου Πέρι φαινόταν νηφάλιος πριν από έναν χρόνο όταν έκαναν το διάσημο reunion με του ηθοποιούς από τα «Φιλαράκια», είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του, μπερδεύοντας τα λόγια του.

Ο Μάθιου Πέρι δεν είχε παντρευτεί ποτέ αλλά αρραβωνιάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα τη Molly Hurwitz πριν από μερικά χρόνια. Ο αρραβώνας τους κράτησε μόλις έξι μήνες. Πριν από αυτή τη σχέση του είχε συνδεθεί με τη Lizzy Caplan.

πηγή: in.gr